Speciale Corona-uitzending bij TV Oost

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge houden dinsdag 17 november om 19.00 uur weer een persconferentie over corona. Is er al zicht op versoepeling van de maatregelen of komen er nieuwe bij? Na de persconferentie wordt er live verder gepraat met betrokkenen. Deze speciale uitzending is te zien op TV Oost, de RTV Oost Facebookpagina, www.rtvoost.nl, het Youtubekanaal van RTV Oost en tegelijkertijd te horen op Radio Oost.

Er wordt begonnen met de persconferentie waarin premier Rutte en minister Hugo de Jonge naar verwachting wat meer perspectief bieden over de feestdagen die voor de deur staan. In de live-uitzending die erna volgt, praten we verder met Akim Bwefar, eigenaar van een bedrijf in de evenementenindustrie. En we hebben een live-verbinding met sporthal Tijenraan in Raalte waar Michel Rabelink, voorzitter van handbalvereniging PCA Kwiek, en Henry Bronkhorst, directeur van Sportbedrijf Raalte reageren op de persconferentie.

Tijdens de uitzending is het mogelijk voor het publiek om vragen te stellen via Facebook.

