Elf meter hoog en ruim dertig ton zwaar: brug in half uurtje van fabriek naar haven van Wijhe

"We verwachten een uurtje nodig te hebben", sprak Marc Gropstra vlak voordat het transport begon. Zoals eerder gezegd: de vervoersklus over anderhalve kilometer, met daarin een haakse bocht, een helling, twee rotondes en een haakse bocht in een afdaling was in een half uurtje geklaard.

Gisteravond was het een 'brugdek' dat van de fabriek aan de Industrieweg naar zijn bestemming anderhalve kilometer verderop moest.



'Vandaag poging twee'



"Dit is de Kwakelbrug", zo introduceert Gropstra de enorme installatie achter hem. Eigenlijk was het de bedoeling om woensdagavond al met het gevaarte richting de Loswal te gaan, maar toen gooide de wind roet in het eten.



Gropstra met op de achtergrond de brug (Foto: RTV Oost / Arnold Roolvink)



"Het zag er eerst nog goed uit, maar de wind kwam opsteken. We konden niet rijden. Vandaag poging twee", vertelt Gropstra.



'Past niet liggend door de straat'

Het brugdek dat verplaatst moet worden, is rechtop gezet. "Dan hoeven we niet zoveel lantaarns en ander straatmeubilair weg te halen. En zijn we sneller bij de Loswal. Als we hem liggend zouden vervoeren past hij niet door de straat."

Op de vraag hoeveel uren het transport in beslag neemt, antwoordt Gropstra makkelijk: "We verwachten er met een uurtje te zijn."

Bijzonder transport door Wijhe (Foto: RTV Oost )

De tijdspanne van een uur blijkt achteraf ruim genomen: fotograaf en cameraman moeten rennen om de rijdende constructie bij te houden. Eenmaal bij de haven aangekomen, staat een hijskraan klaar om het brugdek op een ponton te hijsen. Dat ponton vaart vandaag richting Amsterdam, om het dek van laagje te voorzien.

Midden februari wordt het brugdeel in Woerden geplaatst.