Wilminktheater zucht onder corona: "We moeten toe naar nieuwe manier van werken"

Theaters, bioscopen en dierentuinen mogen vanaf komende donderdag weer open voor publiek. Dat verklapte premier Mark Rutte afgelopen vrijdag al en zal vanavond tijdens de persconferentie opnieuw bevestigd worden. Volgens Judith Hartman van het Wilminktheater in Enschede is het belangrijk om in deze tijd door te blijven gaan. "De toekomst van de theater gaat veranderen. Deze tijd kunnen we goed gebruiken om een nieuwe manier van werken te ontwikkelen."

De aanstaande opening zorgt bij Hartman voor gemengde gevoelens. Aan de ene kant is er de tevredenheid dat er weer iets mag. "Daar zijn we blij mee. Maar we gaan terug naar de situatie dat er dertig mensen in de zaal mogen. Dat is voor grote theaters niet te doen. Toch vinden we het belangrijk om iets te blijven doen, zichtbaar te blijven. Voor de artiesten, maar ook voor het publiek."

'Lichtpuntje bieden'

Door de coronaperiode is bij het Wilminktheater het besef gekomen dat er anders gewerkt moet gaan worden. Deze periode gebruiken Hartman en haar team om zich voor te bereiden op die andere tijd. "Het is nu niet kostendekkend. Het is een tijd waarin mensen thuisblijven en vereenzamen. Het is goed om een lichtpuntje te bieden. Ook om artiesten een podium te bieden."

Die veranderende theaterwereld betekent volgens directeur Hartman dat theaters vaker bij het productieproces betrokken worden. "We gaan zelf meer produceren en coproduceren, meer afstemmen met makers en artiesten."

Ook zullen optredens niet meer dan anderhalf tot twee jaar van tevoren al gepland worden. "Deze tijd heeft ons geleerd dat we flexibeler moeten plannen en wendbaarder moeten zijn. We moeten andere verdienmodellen maken en daarop de bedrijfsvoering inrichten. Hier zijn we druk mee bezig."

Kerst

Met de kerstperiode breekt voor het Wilminktheater een belangrijke periode aan. Al een jaar of zeven produceren en regisseren ze een eigen kerstprogramma. "Dat doen we nu ook en zijn we al een paar maanden mee bezig. Omdat we het zelf maken, hebben we zelf in de hand wat we maken en hoe we het maken. Wat kan er wel of niet en hoe spelen we daarop in?" Zo zal er onder meer met livestreams gewerkt gaan worden. "We proberen de combinatie te maken met het theater en de digitale wegen."