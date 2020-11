Zorginstelling RIBW zoekt naar plekken voor kwetsbare cliënten, maar stuit keer op keer op weerstand: waarom?

Jack de Swart is inmiddels met pensioen, maar in de periode van de onrusten in de Wesselerbrink was hij lector Social Work bij hogeschool Saxion. In de Wesselerbrink ontstond onrust nadat RIWB aankondigde er veertig cliënten een plek te bieden. De Swart kwam met een analyse waarom de gemoederen in de wijk zo hoog opliepen.

Spandoeken in Enschede tegen komst RIBW (Foto: RTV Oost)

De Swart had destijds wel een verklaring voor de reactie van de Wesselerbrinkers tegen de komst van de cliënten van RIBW. "Er is te weinig en te laat met de bewoners gecommuniceerd. Dat gebeurt vaker. Bijvoorbeeld bij de komst van asielzoekers of zwaar gehandicapte mensen in een buurt of wijk. Het legt direct een negatieve claim bij de wijk, maar die is onterecht."

"Op tijd geïnformeerd"

Net zoals in Enschede, vinden ook de bewoners van de Woolder Es dat ze te laat hoorden van de plannen van RIBW om 25 psychisch kwetsbare mensen in hun wijk te komen laten wonen. De bewoners vinden dat de gemeente hen eerder had moeten informeren.

Een woordvoerder zegt dat dit wel is gebeurd. Vorig jaar zomer is er volgens hem voor het eerst contact geweest met de bewoners en daarna zijn er diverse informatiebijeenkomsten geweest.

"De gemeente is niet de eigenaar van het pand", benadrukt de woordvoerder. "Vorig jaar zomer zijn er zogeheten oriënterende gesprekken geweest met RIBW. Zij vertelden ons dat het pand aan de Steenmeijerstraat beschikbaar was. Dat ze het pand voor een lange tijd konden huren en dat ze hier 25 mensen beschermd zouden kunnen laten wonen. 'Zou dit kunnen?', was hun vraag."

Positieve reactie

Omdat het huisvesten van mensen met een psychische kwetsbaarheid past in het gemeentelijk beleid, reageerde de gemeente positief op het voorstel van RIBW. "We hebben ook gezegd dat ze snel de buurt moesten informeren over hun plan. Dat hebben ze gedaan. Afgelopen week diende RIBW de vergunningaanvraag in. Wij gaan nu kijken of het plan mogelijk is. Daar buigen heel wat mensen zich over. Bovendien verwachten we dat de buurt bezwaar zal aantekenen."

De gemeente Hengelo vindt dus dat de bewoners op tijd en in alle openheid zijn geïnformeerd over de plannen. De Belangengroep Steenmeijerstraat (BS), de spreekbuis namens de wijkbewoners, denkt daar heel anders over.

De groep heeft het idee dat er achter de schermen al veel geregeld is tussen de gemeente en de RIBW, zegt Thijs Stegeman namens de BS.

Bekokstooft

"Een klein aantal bewoners ontving van de RIBW een brief met tekst en uitleg. De RIBW komt daarin met allerlei suggesties waardoor wij het gevoel hebben dat alles al is bekokstooft met de gemeente en dat tegenwerken geen zin heeft.”

Als voorbeeld haalt Stegeman de aanhef van de brief aan. "Betreft: Komst RIBW Groep Overijssel aan de Steenmeijerstraat 4. De wethouder heeft zelf gezegd dat de vergunning nog beoordeeld moet worden. Hoe kan de RIBW dan schrijven dat ze zich vestigt aan de Steenmeijerstraat? Of zijn er reeds toezeggingen gedaan door de gemeente aan de RIBW?"

Het pand aan de Steenmeijerstraat dat bedoeld is voor de opvang van clienten van het RIBW (Foto: RTV Oost/Mirjam Haven )

Zwaardere gevallen

De bewoners vrezen ook dat het pand in hun wijk wordt gebruikt voor de 'zwaardere gevallen'. Stegeman zegt dat de BS een document in bezit heeft waaruit dit zou blijken. "De trein met dit plan is al in september 2019 van start gegaan en wij (Belangengroep Steenmeijerstraat, red.) zijn er door eigen onderzoek pas recent achter gekomen wat de plannen waren."

De wijze waarop overheid en instellingen communiceren met burgers in dit soort gevoelige zaken is volgens voormalig lector De Swart van groot belang. Mensen worden volgens hem boos en bezorgd als ze niet goed weten wat er op hen afkomt, als ze niet goed zijn geïnformeerd.

Overtuigd van het goede

De overheid en de instellingen kunnen er volgens hem zo van overtuigd zijn dat ze het goede doen voor de kwetsbare doelgroep, dat ze misschien vergeten dat goed overleg met de wijkbewoners nodig is om hun project tot een succes te maken.

"Je hebt draagvlak nodig in de wijk. Dat is ook belangrijk voor de mensen die daar komen te wonen en hun begeleiders. Zonder draagvlak creëer je een heel moeilijke situatie", zegt De Swart.

Informatiebijeenkomsten RIBW

Uit een reactie van RIBW blijkt dat de zorginstelling de overtuiging heeft dat het met de communicatie naar de buurt goed is gegaan. "Twee weken geleden hebben we de buurtbewoners per brief geïnformeerd over de situatie en hen uitgenodigd voor zeven digitale informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben we georganiseerd om over en weer kennis te maken en om vragen van de buurt te beantwoorden. We hebben daarbij ook andere mogelijkheden geboden om met ons in gesprek te gaan."

Volgens de redenering die De Swart vorig jaar gaf, is het geven van informatiebijeenkomsten en andere mogelijkheden om vragen te beantwoorden de verkeerde strategie. "Mensen zitten niet te wachten op voorlichting. Dat is veel te veel een top-down proces; de RIBW die de mensen vertelt dat het allemaal wel meevalt en dat het allemaal wel goedkomt. Dat is niet de juiste aanpak."

Maak de buurt mede verantwoordelijk voor het oplossen van het maatschappelijke probleem. Dat is volgens de oud-lector de sleutel tot succes. "Betrek de mensen oprecht bij de plannen. Dit is het moment om met elkaar te overleggen hoe we die belangrijke waarde in de samenleving, namelijk dat iedereen een plek verdient en dat iedereen mee doen, kunnen realiseren. Dat bereik je door samen te werken in een wijk die daarvoor open staat."

200 handtekeningen

Zoals de zaken er nu voor staan, is houdt de buurt de deuren dicht voor de nieuwe wijkbewoners. Thijs Stegeman: "Met 200 handtekeningen geven wij aan dat wij dit niet kunnen dragen. Dit zal helaas voor de cliënten geen integreren in de buurt worden, maar een separate woongemeenschap.

Als overheid en instellingen toch op de oude voet doorgaan met hun plan, hetgeen ze in Enschede ook deden, dan is er uiteindelijk wel de mogelijkheid dat de verhoudingen op termijn zullen herstellen, denkt Stegeman

"Wellicht dat zal blijken dat het allemaal wel meevalt. Beter zou zijn als RIBW en gemeente een paar stappen terug zetten, het besluit terugnemen en met de bewoners gaan overleggen en samenwerken om tot een goede oplossing te komen."