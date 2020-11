Boeren uit Overijssel verzamelen zich in Den Haag: "Wij dreigen alles te verliezen"

Steeds meer boeren, ook uit Overijssel, arriveren in Den Haag voor het boerenprotest dat wordt gehouden op het Malieveld. Eén van hen is Lucinda de Haan uit Ossenzijl in de gemeente Steenwijkerland. "Als we allemaal honderd kilometer per uur moeten gaan rijden, raakt niemand zijn baan kwijt. Geen familieleed, niemand die zijn baan kwijt raakt. Wij dreigen alles te verliezen."

Lucinda de Haan trok vorig jaar de aandacht toen ze tijdens een actie van Agractie op de Dam haar brief voor premier Rutter voorlas. Ze heeft met haar man een melkveebedrijf bij de Weerribben, dicht tegen Natura 2000-gebied aan dus.

Vandaag voert ze opnieuw actie, dit keer in Den Haag. "In 2022 wordt de nieuwe omgevingswet van kracht. Door die wet wordt onteigening makkelijker", legt ze uit. "Als je binnen een straal van tien kilometer van een Natura 2000-gebied woont, word je als boer beperkt of is het einde oefening."

Opnieuw beginnen op een andere plek is geen optie. "Je mag nergens anders meer boer worden, ook niet in een maatschap of op een andere locatie. je mag je beroep nooit meer uitoefenen."

Grond

Gerrit van der Kolk uit Wierden boert ook in de buurt van een Natura 2000-gebied. "Het komt steeds dichterbij. Ik was altijd heel erg positief maar het wordt steeds minder. Ik heb het gevoel dat Nederland niet uit is op een milieu-oplossing maar op het wegpesten van de boer, zeg maar." Volgens Van der Kolk is het land van de boer de achterliggende gedachte bij het beleid dat nu wordt gemaakt. "Het gaat niet om het milieu het gaat denk ik om onze grond."

Ook hij staat opnieuw actie te voeren voor de toekomt van de boeren. Opnieuw die lange rit met de trekker gemaakt. "Het is een hele zit, maar ik heb gisteren nog tegen mijn kinderen gezegd ik niet wil hebben dat zij later zeggen dat papa er niks aan heeft gedaan."

Maar die opkoopregeling is toch op vrijwillige basis? Boeren hoeven niet weg als ze dat willen, wat is dan het probleem? "Nee, maar door het stukje onteigening dat ook in de wet staat, kun je uiteindelijk nog gedwongen weg moeten", zegt De Haan.

Helpt zo'n protest nog?

Het is niet de eerste keer dat boeren bij elkaar komen om actie te voeren. Wordt er nog geluisterd? "Dat moet", zegt De Haan. "Er staat zo veel op het spel en als we niks doen worden we hoe dan ook weggevaagd. Wij zullen gewoon doorvechten tot het eind."

De nood is zo hoog dat toch iedereen gaat Lucinda de Haan, boerin uit Ossenzijl over actievoeren in coronatijd

De Haan heeft een slecht gevoel over de politiek in Den Haag. "Ze luisteren niet. We hebben al zo veel aangedragen, gevraagd hoor ons, luister naar ons, maar ze luisteren niet."

Met elkaar

De Haan erkent dat ook de boeren stappen zullen moeten zetten om de stikstofuitstoot te beperken. Want iedereen moet daar aan meewerken. Maar de verhoudingen liggen toch wat scheef wat de boerin uit Ossenzijl betreft. "Zoals het nu lijkt, is het de landbouw die de grootste stappen moet zetten, waar de grootste slachtoffers vallen. Als we allemaal honderd kilometer per uur moeten gaan rijden, raakt niemand zijn baan kwijt. Geen familieleed, niemand die zijn baan kwijt raakt. Wij dreigen alles te verliezen."

Gerrit van der Kolk uit Wierden sluit zich daarbij aan. "De boeren hebben al heel veel stappen gezet. We hebben de laatste 40 jaar al 46 procent stikstof gereduceerd."

Ondanks corona en ondanks eerdere acties die weinig resultaat hadden, zijn er toch veel boeren onderweg naar Den Haag. "Er zijn veel boeren onderweg inderdaad. Sommigen waren terughoudend vanwege corona, maar de nood is zo hoog dat iedereen toch gaat", aldus Lucinda de Haan.