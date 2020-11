Politie over reeks autobranden in Enschede: "Een verband? We weten het niet"

Na weer een brand vannacht staat de teller van het aantal autobranden in Enschede op 48 voor dit jaar. De politie zegt nog in het duister te tasten over oorzaak van de branden. "We weten niet of er sprake is van een mogelijk verband, we houden overal rekening mee", zegt een politiewoordvoerder.

Vannacht was het raak aan de Braamlanden in de Enschedese wijk Stroinkslanden; een auto brandde er volledig uit. De politie houdt rekening met brandstichting.

En dat is niet voor het eerst: bijna wekelijks gaat er een auto in vlammen op in Enschede. "Elke brand wordt door ons onderzocht", zegt Henk Kremer, woordvoerder van de politie Oost-Nederland. Hij benadrukt wel dat niet alle 48 branden ook daadwerkelijk zijn aangestoken. "Soms is er ook sprake van kortsluiting of een ander technisch probleem."

Of de autobranden door één en dezelfde persoon worden aangestoken - een pyromaan dus - is volgens Kremer niet te zeggen. "We weten niet of er een verband is, alle opties zijn nog open."

Bij een brand gaan vaak veel sporen verloren Politie

Onderzoek is lastig

Het onderzoek naar de autobranden is volgens de politie om meerdere redenen lastig. "Bij een brand gaan vaak veel sporen verloren", zegt Kremer. "Ook zijn de meeste branden 's nachts, waardoor er vaak weinig getuigen zijn. En de autobranden vinden door heel Enschede plaats. Als de branden zich in één wijk zouden concentreren, dan kunnen we extra surveillance inzetten. Maar overal in Enschede extra surveilleren, is natuurlijk niet te doen."

Het publiek kan de politie een handje helpen, stelt hij. "Zie je iets verdachts, bijvoorbeeld een persoon die langer om een auto heen loopt, bel ons dan. En mensen die camerabeelden hebben van een autobrand, verzoeken we ook om contact met ons op te nemen."