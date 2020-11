OM: Hengelose wijkagent misbruikte politiesystemen voor privézaken

Jarenlang was hij trouwe diender bij de politie Twente. Zo was hij als een van de eerste agenten aanwezig bij het monstertruckdrama in Haaksbergen. Maar het zware werk ging hem niet in de koude kleren zitten en hij kreeg PTSS. De grote vraag is: ligt die stressstoornis ten grondslag aan het indienen van valse aangiftes en het raadplegen van de politiesystemen voor familie?

Wijkagent was hij, in Hengelo. "24 uur per dag." Tot begin zomer vorig jaar. Een verzekeraar trekt aan de bel. Die heeft aangiftes ontvangen van de agent over inbraken in diens eigen huis én vakantiehuis. En ondanks dat collega-agenten de aangiftes hadden opgenomen, stond er een krabbel onder die gezet was door de wijkagent.

Onder druk

Zelf zegt hij daar over: "De verzekering zette mij onder druk. Ze moesten de aangiftes snel hebben, anders zouden ze het dossier sluiten en kon ik fluiten naar m'n schadevergoeding. Ik heb er toen een krabbel onder gezet. Achteraf had ik dat natuurlijk door de behandelende agenten moeten laten doen. Ik had me er helemaal niet mee moeten bemoeien."

De zaak wekte extra argwaan, omdat de inbraken enkele weken na elkaar waren gepleegd. Eerst in zijn huurhuis in Hengelo en even later in een vakantiehuisje in Noord-Holland. Toch is er buiten het zetten van een valse handtekening geen reden om te twijfelen aan de echtheid van de inbraken, aldus het OM.

Spitten in de systemen

Naast het indienen van valse aangiftes wordt de voormalig wijkagent er ook van verdacht dat hij in de politiesystemen heeft zitten spitten zonder dat zijn werk daar aanleiding toe gaf. Zo kreeg hij van de parkbeheerder in Noord-Holland foto's toegestuurd van kentekens. Die zaten op auto's van mensen die rondom het vakantiehuisje hadden gelopen waar ingebroken was. De kentekens haalde hij 'door het systeem'. De uitkomsten gaf hij aan zijn collegae in Noord-Holland. "Zo konden ze mogelijk de inbraak in mijn vakantiehuisje oplossen." Volgens het OM had hij dat niet moeten doen, omdat het om een privézaak ging.

Schending ambtseed

Ook checkte hij een auto in de politiecomputers, omdat zijn 'schoonzoon' die auto wilde kopen. Verder keek hij of de aangifte van zijn vriendin was verwerkt, nadat haar fiets was gestolen. Daarnaast wilde hij weten of zijn schoonvader WA of allrisk verzekerd was, nadat die een aanrijding had gehad. Ook checkte hij soortgelijke zaken voor kennissen. "Dit is onterecht informatie opvragen en dan heeft hij de uitkomsten ook nog gedeeld met burgers", zegt het OM. "Dat is schending van de ambtseed."

Stressstoornis door monstertruckdrama

Volgens zijn raadsman moet er niet te zwaar aan getild worden. "Hij wilde gewoon zijn collega's in Noord-Holland helpen om de zaak op te lossen. Een politieman ben je 24 uur per dag. Daarnaast gebeurde het allemaal terwijl hij leed aan een post traumatische stress stoornis. De werkdruk was ook erg hoog en daar was geen oog voor bij de leiding."

De PTSS liep hij waarschijnlijk op bij het monstertruckdrama in Haaksbergen. Als agent was hij snel na het verschrikkelijke incident aanwezig en heeft verschillende kinderen gereanimeerd. "Eentje heeft het niet overleefd", vertelt de voormalig agent de rechtbank met tranen in de ogen.

Strafeis

Volgens het OM moet de man wel worden gestraft voor de misstappen die hij heeft gemaakt, maar houdt het de persoonlijke situatie en de verder glanzende carrière in het achterhoofd. De man is inmiddels niet meer in dienst bij de politie. Justitie eist 120 uur werkstraf tegen hem. Volgens zijn raadsman is dat veel te veel. Hij vindt dat zijn cliënt door psychisch deskundigen moet worden bekeken of hij verminderd toerekeningsvatbaar was. De rechtbank beslist over twee weken.