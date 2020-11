Natuur en Milieu Overijssel heeft begrip voor de boer, maar kijkt ook kritisch naar acties

Zonde van de tijd. Zo kenmerkt Ruud Pleune van Natuur en Milieu Overijssel het boerenprotest vandaag in Den Haag. "Tijd die we ook hadden kunnen gebruiken om samen te kijken naar hoe we de landbouw verder kunnen brengen. Hoe kun je samen die landbouw een stuk duurzamer maken, dat boeren meer betaald krijgen voor hun producten? Dat ze meer krijgen voor wat ze doen in natuur en landschap."

Het is bovendien zonde van de stikstofuitstoot, al die trekkers die vandaag richting Den Haag trekken, vindt Pleune. "Dat stikstof is een vreselijk groot probleem. Dat proberen we al een jaar of veertig met elkaar goed te krijgen." Pleune verwijst naar de gele stroken gras die je in het landschap in Overijssel ziet. "In heel veel gebieden zie je het pijpenstrootje staan op heidevelden en veengebieden. Dat komt omdat die stikstof daar neer is geslagen. De dieren en planten die daar horen te leven, kunnen daar niet meer leven."

Die gebieden, die natuur is te herstellen. "Maar dat is niet volgend jaar klaar, daar moet je de natuur bij helpen en dat doen we dan ook al heel veel jaren."

Kraan dicht

Dat gebeurt onder meer door in heide- en veengebieden te 'plaggen'. Met grote shovels wordt dan de bovenste grondlaag weggehaald, de laag waar de stikstof in zit. "Dan heb je het in ieder geval voor een tijdje weer goed gekregen. Dat is dus een soort ruilmaatregel, maar we moeten ook wel een keer die kraan wat dichter gaan draaien. Anders blijf je bezig."

Is die aandacht voor stikstof dan een goede ontwikkeling? Pleune twijfelt. "Ik had liever dat we met z'n allen aan de gang gingen om er voor te zorgen dat we die stikstofuitstoot omlaag krijgen. Er wordt nu vanuit het Rijk opnieuw een groot bedrag gereserveerd om die herstelmaatregelen te doen, dat dweilen wat ik eerder al noemde."

Bovendien stelt de overheid ook geld beschikbaar om de bron van het stikstof aan het pakken. "Dat is natuurlijk wel fijn en het voordeel van die aandacht voor stikstof."

Natuurinclusieve landbouw

De oplossing is wat Pleune betreft de natuurinclusieve landbouw. "Waarin je gaat zeggen dat je met minder dieren op dezelfde oppervlakte gaat kijken wat je als boer nog meer gaat doen voor de maatschappij. Dan kun je dus denken aan het beter vasthouden van water, dat de boer de landschapselementen rond zijn bedrijf gaat herstellen en beheren."

Daarnaast zou wat Pleune betreft de boer er ook voor kunnen zorgen dat er minder mest op zijn grond komt, waardoor planten beter gaan groeien. "Zodat natuur en landbouw hand in hand gaan." Alles heeft tijd nodig, dat staat wel vast. "Maar ik ben ook niet zo ongeduldig dat ik direct overal resultaat moet hebben. Zo realistisch ben ik wel, maar ik denk dat je wel over een jaar of vijf resultaten kunt hebben met elkaar. Dat is best te overzien."

De consequentie van dat soort maatregelen is dat de consument meer gaat betalen voor voedsel. "Dat is wat de boeren willen en daar staan wij ook volledig achter. Als boeren meer doen dan ze wettelijk moeten, mag daar zeker een bonus bovenop komen. De boeren zijn de beheerder van ons landschap. Daar mag ook voor betaald worden."