VVD Enschede verbaasd over sluiting mbo-school voor een week

Het mbo College voor Vormgeving, Mode & Media/L&P in Enschede heeft de lessen in de week van 30 november tot en met 4 december laten vervallen. Dit omdat de school bezig is met een plan van aanpak hoe om te gaan met de coronamaatregelen. De fractie van de VVD in Enschede is bang voor een wildgroei aan lesuitval en heeft daarom vragen gesteld aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente.

In de mail schrijft directeur Peter Weusthof aan de ouders en leerlingen: 'Aangezien niemand weet hoe het coronavirus zich tot de zomervakantie ontwikkelt, gaan we voor al onze opleidingen scenario’s ontwikkelen, zodat we snel kunnen schakelen. Komt er een totale lockdown? Dan hebben we een plan van aanpak op de plank. Komt er een gedeeltelijke lockdown dan hebben we een ander plan van aanpak paraat. Zo kunnen we snel en verstandig reageren op verschillende coronasituaties, zonder in de stress te raken of fouten te maken.'

Landelijke richtlijn volgen

De VVD in Enschede vraagt zich af of de school hierover contact heeft opgenomen met de Veiligheidsregio en om advies gevraagd. Daarnaast vraagt de partij zich af of er niet volgens de landelijke richtlijnen moet worden gewerkt, wat in zou houden dat er gewoon les moet worden gegeven. "Als elke school of mbo/hbo/universiteit zelf plannen gaat maken, dan kunnen er vanaf nu regelmatig lessen gaan vervallen op de diverse opleidingen in onze regio", vreest de VVD.