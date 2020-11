Theatervoorstelling over verzetsheld uit Vollenhove vanavond te zien op TV Oost

Het is vandaag precies 76 jaar geleden dat vierduizend Duitse soldaten vanaf Landgoed De Oldenhof bij Vollenhove de Noordoostpolder introkken. Hierbij werden tweeduizend polderwerkers opgepakt en op transport gezet naar Duitsland. Dat is het verhaal van Razzia, dat vanavond te zien is bij RTV Oost. Producent Han Evers is blij dat het eindresultaat eindelijk te zien zal zijn op televisie. "Ik heb er wel slapeloze nachten van gehad, ja."

Want de coronapandemie heeft het schema behoorlijk in de war geschopt. Oorspronkelijk zou de theatervoorstelling al in mei te zien zijn, in het kader van 75 jaar bevrijding. "We hebben gegokt, gewikt en gewogen en hebben een keer gewonnen. Het is met heel veel toeters en bellen gelukt om dit begin september door te kunnen laten gaan."

'Bedenkingen'

Tot op het laatst bleef het spannend of de voorstelling door kon gaan. "Sterker nog, een dag voor de voorstelling was het niet duidelijk of de voorstelling wel door mocht gaan. Omdat de veiligheidsregio toch nog bedenkingen had over het aantal toeschouwers en hoe de mensen zaten, de aan- en afvoer van het publiek. Daar heb ik nachten wakker van gelegen."

Uiteindelijk mocht het dan toch, tot grote blijdschap van Evers. Het verhaal gaat over de lokale verzetsheld Willem Visser, die in Vollenhove en omgeving de aanvoerder was van de strijdgroep Ome Willem. "Het is een eerbetoon aan hem, want het is misschien één van de meest trieste verhalen van de oorlog in Overijssel. Hij is de enige verzetsheld van de groep die het met de dood heeft moeten bekopen."

'Emotionele avond'

Nog triester, Visser kwam op het allerlaatste moment om het leven. "Op de allerlaatste dag van de oorlog, in het allerlaatste uur en op het alleruiterste puntje van Overijssel, toen de Duitsers vluchtten richting de noordelijke provincies." Hij werd doodgeschoten door overgelopen Nederlandse SS'ers. Evers: "We hebben in september veel ouderen mogen ontvangen die de oorlog van zeer nabij hebben meegemaakt. Dat was een zeer emotionele avond."

Razzia is vanavond vanaf half negen op TV Oost te zien.