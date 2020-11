RIBW verder met plan opvang psychisch kwetsbaren in Hengelose wijk

Het voornemen van de RIBW om maximaal 25 psychisch kwetsbare mensen onderdak te geven in een pand in de Hengelose wijk Woolder Es is een stapje concreter geworden met de aanvraag van een vergunning. Waar de gemeente Hengelo in eerste instantie positief is over het plan heeft de buurt bezwaar tegen het aantal mensen dat de RIBW er wil laten wonen.

Twee digitale informatiebijeenkomsten eerder deze maand, brachten de buurt niet op andere gedachten. Vorige week werden tweehonderd handtekeningen overhandigd aan wethouder Bas van Wakeren. Een signaal van de bewoners aan de gemeente. De handtekeningen hebben de gemeente vooralsnog niet van gedachten doen veranderen.

Een woordvoerder van de gemeente Hengelo legt uit dat het huisvesten van psychisch kwetsbare mensen past in het gemeentelijk beleid. Samen met instellingen zoals de RIBW heeft de gemeente de taak te zorgen voor voldoende woon- en zorgvoorzieningen voor kwetsbare inwoners. "Op dit ogenblik is er een wachtlijst voor Beschermd wonen. Er is uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk om aan de vraag te kunnen voldoen."

Mensen die niet goed zelfstandig kunnen leven hebben vaak verschillende problemen tegelijk. Bijvoorbeeld psychische problemen, schulden, een verslaving of een licht verstandelijke beperking. Ongeveer 35.000 mensen wonen in een huis waar dag en nacht hulpverleners zijn. Dat heet beschermd wonen. Bij beschermd wonen leren mensen hoe zij voor zichzelf kunnen zorgen. Bijvoorbeeld hoe ze hun eigen kamer schoon houden. Zij krijgen hulp om hun dag in te delen. En hulp om beter om te gaan met hun psychische kwetsbaarheid of hun verslaving. (bron:rijksoverheid.nl)

Op de wachtlijst bij de RIBW staan momenteel vijftig Hengeloërs. Deze wachtlijst wordt een stuk korter als er 25 mensen mogen wonen in het pand in de Woolder Es. De zorginstelling heeft de gemeente inmiddels officieel gevraagd of die wil toestaan dat er mensen gaan wonen in het pand. Dat is nu nog niet toegestaan. De buurt zal hoogstwaarschijnlijk bezwaar maken tegen deze aanvraag.

Behalve de twee digitale bijeenkomsten verspreidde de RIBW ook een uitgebreide brief onder de bewoners van de Woolder Es. In die brief wordt een aantal voor de hand liggende vragen beantwoord. Bijvoorbeeld welke mensen er in het pand komen te wonen, welke begeleiding ze krijgen, waarom de keuze is gevallen op het pand in de Woolder Es en of de veiligheid voor de buurt kan worden gegarandeerd.