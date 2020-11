Topstuk graffitikunstenaar Banksy bij veilinghuis uit Zwolle onder de hamer

Al is en blijft het noemen van de mogelijke opbrengst wel koffiedik kijken. "Wat hij exact waard is weten we niet. Banksy's worden op dit moment op veilingen ingezet voor een x-bedrag en gaan soms vier, vijf keer over de kop. We hebben een voorzichtige taxatie ingezet van twee ton, evengoed kan hij zes ton opbrengen, maar hij kan ook de miljoen aantikken." zegt Hessink.

"We weten het niet. En dat is ook het spannende van een veiling. Je kunt het hier op 26 november in de Koperen Hoogte 'live' meemaken", zegt de veilingmeester.

BANSKY "Bird with Grenade" (2002) uit de Jamie Wood collection (Foto: Marielle Beumer)

Het is de eerste keer dat een kunstwerk van deze bijzondere en wereldberoemde pop- en street art kunstenaar in Nederland onder de hamer gaat. Een echte Banksy is op dit moment gewild. Geschilderde werken van hem worden voor miljoenen verkocht. Recent ging er een werk voor 8,4 miljoen euro over de toonbank en vorig jaar één voor het recordbedrag van 11,1 miljoen euro.

"Dat waren tot nu toe wel uitzonderingen en het ging om geschilderde doeken, wat we hier veilen betreft een graffiti werk dat hij op een deur in Los Angeles heeft gespoten."

Hedendaagse pop en street-art populair

Volgens Hessink stijgen hedendaagse kunstwerken, die worden aangeduid als contemporary-art, street-art of pop-art wereldwijd razendsnel in waarde.

"Begin 2000 lag de opbrengst van hedendaagse kunst op veilingen wereldwijd nog beneden de 100 miljoen euro, tegenwoordig is de omzet van die categorie gestegen naar bijna twee miljard euro."

"In amper twintig jaar tijd zijn de kunstenaars van 'deze tijd' gestegen naar de top van de kunstprijspiramide, waar ze soms de concurrentiestrijd aangaan met de oude meesters van weleer zoals Rembrandt, Rubens en Van Gogh."

Voor Richard Hessink betekent de bijzondere veiling van de moderne kunst werken, inclusief de verkoop van de bijzondere Banksy, een flitsende start voor zijn nieuwe veilinghuis met expositieruimte in de Koperen Hoogte, de hotel en restaurant toren van ondernemer Hennie van der Most langs de A28 in de buurt van Nieuwleusen.

Wang Dajun "Image of Children 36" (2005) (Foto: Hessink's Fine Art Auctions 2020)

Podium voor talent

"Ik ben in 2010 gestopt met mijn toenmalige veilinghuis in Zwolle en heb daarna een paar jaar in het buitenland gewerkt", zegt Hessink. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hij stort zich sinds kort weer, samen met zijn zoon Bradley, volledig in de veiling business en zet zich met veel enthousiasme in voor zijn nieuwe internationale veilinghuis Hessink's, dat hij vanuit de Koperen Hoogte wil uitbreiden.

"We willen hier niet alleen bekende kunstenaars veilen, maar ook een podium bieden aan hedendaagse kunstenaars die nog niet zo bekend zijn. Vooral regionaal talent. Je komt naar ons toe, we hangen je werk op en presenteren je aan ons veilingpubliek. Vervolgens krijgen ze een plek in de catalogus en op onze website. Maar je moet natuurlijk wel kwaliteit hebben", zegt Hessink. "Je hangt tussen kwaliteit en je lift mee op onze website die op de hele wereld wordt gepresenteerd."

Beleggen in Chinese kunst

De topstukken die geveild worden, zoals de Banksy die donderdag onder de hamer gaat, dienen als lokaas voor potentiele kopers.

Naast de Banksy worden er op 26 november uit de collectie van Jamie Wood ook werken van zijn vader, Rolling Stones gitarist Ron Wood, geveild.

Daarnaast gaat er ook een groot aantal werken van opkomende Chinese kunstenaars uit de contemporary art en pop- en street art onder de hamer. Onder meer van Wang Dajun en de verdwijnkunstenaar Liu Bolin.

"Dat zijn voorbeelden van kunstenaars waar momenteel veel in belegd wordt", zegt Hessink. "Want de hele kunstscene verplaatst zich momenteel snel van Amerika naar China. Was het eerder Andy Warhol, nu zijn het de Chinezen die over de miljoenen naar boven klimmen. De kunstenaars die hier hangen zitten ook in die lift. Je moet van goede huize komen om dit te mogen en te kunnen veilen."

Toekomstplannen voor zijn nieuwe veilinghuis heeft de in Hasselt woonachtige Hessink genoeg. Het komend jaar krijg ik hele mooie collecties om te veilen, waaronder ook een serie oldtimers en een aantal skeletten van mammoeten en een dinosauriër. Het zal ons goed op de kaart zetten en het biedt kansen voor kunsttalent om aan te haken."

Liu Bolin "Hiding in the City" (2010) (Foto: Hessink's Fine Art Auctions 2020)