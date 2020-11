Boeren trekken luid toeterend langs Huis ten Bosch

Na het protest bij de binnenstad van Den Haag reden de demonstrerende boeren luid toeterend langs Huis ten Bosch, de woning van koning Willem-Alexander. Enkele boeren staken hun arm uit het raam van de trekker om de koning te begroeten. De politie beveiligde de omgeving van het paleis. Jos Ubels, vice-voorzitter van Farmers Defence Force (FDF) is tevreden over de opkomst en heeft zijn hoop gericht op de koning. "Hij is de enige die nog wat kan betekenen."

De organisatoren van het protest, FDF, wilden de demonstratie aanvankelijk houden bij Huis ten Bosch. Daar wilden de boeren een petitie overhandigen aan de koning, maar ze kregen geen toestemming van de gemeente. Het protest werd verplaatst naar de Koekamp, niet ver van het Malieveld. Kort erna mocht een kleine delegatie naar het kantoor van het zogenoemde Kabinet van de Koning bij de Hofvijver, om daar een brandbrief aan te bieden.

Grote impact

"We staan hier nu al zo'n drie kwartier", zegt Jos Ubels van FDF. "Het is overweldigend." Ubels onderkent dat het ingewikkelde materie is, die stikstofmaatregelen en de omgevingsvisie waar tegen wordt geprotesteerd. "Boeren hebben ook de tijd nodig om dat allemaal in zich op te nemen. Het zijn heftige besluiten met een grote impact. Wij zien de noodzaak en de boeren zien dat gelukkig ook", aldus Ubels.

Er is dus een brief overhandigd aan het Kabinet van de Koning. Van daaruit zal de brief uiteindelijk bij de koning terechtkomen. "We hopen op een positieve reactie voor de landbouw", zegt Ubels. "Hij is de enige die nog wat kan betekenen."

Prijs omhoog

Aan het begin van de middag demonstreren de boeren in Leidschendam. Locatie is dan het kantoor van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de koepel van supermarkten. Want die supermarkten moeten het anders gaan doen. In plaats van altijd maar producten voor de laagste prijs aan te willen bieden, zullen de prijzen voor voedsel wat omhoog moeten.

Ubels denkt dat mensen best wat meer willen betalen. "De prijzen die wij nu krijgen wegen vaak niet op tegen de investeringen. Ik kan me niet voorstellen dat mensen die wel meer willen betalen voor Max Havelaar koffie omdat boeren in het buitenland dan een betere prijs krijgen hun eigen boeren laten verrekken."

Farmer Friendly

Bij het Centraal Bureau voor Levensmiddelenhandel vindt bovendien de symbolische overhandiging van het keurmerk 'Farmer Friendly' plaats. Farmer Friendly is het eerste keurmerk dat er is voor boeren. Het is een keurmerk waarmee supermarkten aan hun klanten kunnen laten zien dat zíj Farmer Friendly voor eerlijke prijzen voor Nederlandse boeren zijn.