Zwembad in Raalte mag weer open, maar hoofd boven water houden blijft een uitdaging

Het zwembad in sportcomplex Tijenraan in Raalte (Foto: Sportbedrijf Raalte)

Henry Bronkhorst van Sportbedrijf Raalte is blij dat 'zijn' zwembad weer open mag. Maar het Sportbedrijf exploiteert álle sportfaciliteiten in de gemeente Raalte en er blijft nog genoeg over dat níét, of met beperkingen, door kan gaan. "We verwachten dit jaar veertig procent van de omzet te gaan missen. En dan hebben we het dus over tonnen."

"Het voelt heel dubbel", geeft Bronkhorst toe. "Aan de ene kant worden er allerlei maatregelen getroffen voor onze gezondheid, maar aan de andere kant is bewegen ook heel belangrijk om gezond te blijven."

Hij is, kortom, dus maar blij dat het zwembad in sportcomplex Tijenraan in Raalte weer open mag. "Er komen heel veel mensen voor hun gezondheid in het zwembad. Die mogen nu weer komen. En we kunnen weer verder met de zwemlessen aan de zeshonderd kinderen."

'Sportverenigingen worstelen'

Maar nog steeds mag er heel veel niet of op een beperkte manier dan anders. Sportbedrijf Raalte exploiteert de zwembaden en alle sportfaciliteiten in de gemeente Raalte. Bronkhorst ziet en hoort hoe sportverenigingen met de regels worstelen. Vooral verenigingen die het moeten hebben van bewegingsmogelijkheden voor volwassenen, hebben het lastig.

"Sport en bewegen voor de jeugd is de afgelopen maanden zoveel mogelijk overeind gehouden", legt hij uit. "Maar verenigingen worstelen om hun volwassen leden te bedienen. Je moet namelijk rekening houden met allerlei maatregelen, zoals het maximaal met vier personen samen sporten en de anderhalve meter afstand."

Tonnen omzetverlies

De regels zijn daarnaast niet alleen puzzelen, maar ook een aanslag op de financiën. Een voorbeeld daarvan is de aanhoudende sluiting van de horeca en daarmee dus ook de sportkantines.

Maar ook gebrek aan bezoekers in de weken dat sporten helemaal niet mogelijk was, speelt een rol. Sportbedrijf Raalte merkt dat in de vorm van tonnen omzetverlies aan het eind van het jaar.

'Bindingsfunctie onder druk'

Bronkhorst: "Daarnaast zie je dat de bindingsfunctie van verenigingen onder druk staat. Dat geldt voor ons ook." Want kijken naar de wedstrijd van je kind of je partner, even blijven hangen na de training voor een biertje en een snack... Het mag nog steeds niet.

Bronkhorst snapt dat het nodig is en vooralsnog maakt hij zich, in tegenstelling tot sommige andere collega's, geen zorgen over het voortbestaan van het Sportbedrijf. "Wij zijn in goed overleg met de gemeente, die eigenaar is van alle sportaccommodaties. Een gemeente als Raalte heeft gelukkig de mogelijkheid om ons financieel tegemoet te komen. Daar ben ik blij mee."