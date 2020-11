Burgemeester Steenwijkerland mag coffeeshop Cannashop tijdelijk sluiten

Uit onderzoek van de politie blijkt dat er te veel softdrugs in het pand aanwezig was, waarna de burgemeester de shop een maand wilde sluiten. De eigenaar was het daar niet mee eens en stapte naar de bestuursrechter.

Opnieuw controle

In september kreeg de eigenaar van Cannashop al een waarschuwing van de burgemeester. Uit onderzoek bleek dat er te veel softdrugs in het pand aanwezig was. In de gedoogverklaring staat dat er maximaal 500 gram softdrugs in de shop aanwezig mag zijn. Een maand later, op 7 oktober, voerde de politie opnieuw een controle uit. Ook toen bleek dat er meer dan 500 gram softdrugs aanwezig was.

De burgemeester liet de eigenaar daarna weten dat de deur van de shop voor één maand dicht moet. Volgens de eigenaar geldt de grens van 500 gram softdrugs alleen voor de (handels)voorraad in de shop. Daarnaast moet een exploitatievoorraad worden aangehouden, om de handelsvoorraad in de shop te kunnen blijven aanvullen.

Andere delen van het pand

In verband hiermee geeft zij aan dat niet alle aangetroffen softdrugs in de shop aanwezig was, maar ook in andere delen van het pand, die feitelijk niet bij de shop horen. De voorzieningenrechter is hier in zijn uitspraak niet op ingegaan, omdat uit de gedoogverklaring voldoende duidelijk blijkt welke ruimten tot de shop behoren en indeze ruimten ruimschoots meer dan 500 gram softdrugs is aangetroffen.

Sluiting is een middel dat de burgemeester mag inzetten. Dat de shop het door de coronamaatregelen al lastig heeft, is voor de voorzieningenrechter geen reden om de burgemeester nu te verbieden om tot tijdelijke sluiting van de shop over te gaan.