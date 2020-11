Overijsselse gedeputeerden willen meer aandacht voor natuur bij woningbouwprojecten

“Hoe mooi is het om tijdens je lunch naar buiten te kijken en een koolmeesje voorbij te zien vliegen?” Met die woorden reageert Overijssels gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van Landbouw, Natuur en Facilitair op de ambitie om de komende tien jaar 60.000 nieuwe woningen in de provincie te bouwen met daarbij de natuur nadrukkelijk in het achterhoofd.

Volgens Ten Bolscher zijn we de waardering voor de natuur kwijtgeraakt door ontwikkelingen in de bouw. “In het verleden had bijna iedereen een tuin achter het huis waar planten groeiden en dieren rondliepen. Die biodiversiteit zijn we kwijtgeraakt door ontwikkelingen als lucht- en kierdicht bouwen uit de jaren '80 en '90; vogels en vleermuizen kunnen er niet meer in terecht. Juist dáár moeten we weer ruimte voor bieden. Je krijgt er zo veel voor terug.”

'Dieren een wezenlijk onderdeel'

Zijn collega-gedeputeerde Monique van Haaf van Wonen en Ruimtelijke ontwikkeling is het met hem eens. “Een bruisende stad komt niet alleen door mensen. Dieren zijn een wezenlijk onderdeel van de stad en worden door iedereen ook gewaardeerd.”

Een bruisende stad komt niet alleen door mensen. Dieren zijn een wezenlijk onderdeel van de stad en worden door iedereen ook gewaardeerd. gedeputeerde Monique van Haaf

“Soms zijn het ook de dieren die je niet ziet, maar er wel zijn”, vervolgt ze. Ze haalt een video aan met beelden van dieren die ’s nachts in de stad actief zijn. Ze zijn gefilmd met nachtcamera’s. “Iedereen die de beelden zag, was verbaasd over al het leven dat in de stad aanwezig is. Je merkt dan ook de waardering. Zelfs voor het leven dat doorgaans onzichtbaar is.”

Gevels met neststenen

Naast nieuwbouw is er de komende jaren ook veel aandacht voor de renovatie van bestaande woonwijken. Volgens Ten Bolscher dé kans om ook de biodiversiteit aan te passen. Als voorbeeld geeft hij parkeerplaatsen die omheind worden met groen of gevels waar neststenen in gemetseld zijn.

“Als je kijkt naar wat er in de markt beschikbaar is, kan dat laatste prima tegen beperkte kosten. Neem die opgave van begin af aan mee. Voor een paar honderd euro kun je dan veel voor elkaar krijgen”, stelt is zijn overtuiging.

Toch vindt de gedeputeerde dat er ook een opgave ligt voor de inwoners zelf. “Het is ook jouw leefomgeving. Het kost nauwelijks moeite om langs een tuincentrum te gaan en planten te kiezen die bijen of vlinders aantrekken. Je krijgt dan vaak ook andere plantsoorten dan de standaard mix, wat de diversiteit ten goede komt. Prachtig toch?”

Het kost nauwelijks moeite om langs een tuincentrum te gaan en planten te kiezen die bijen of vlinders aantrekken. gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher

Hij is ervan overtuigd dat het welzijn van de mens alleen maar gediend is bij een groene omgeving. “Ik heb jarenlang in de installatietechniek gezeten, waar altijd volop aandacht is voor een goed binnenklimaat. Dat is absoluut belangrijk, zeker in verband met corona, maar groen is misschien nog wel belangrijker dan al die technische snufjes.”

Positieve effect van natuur

Daarmee verwijst de gedeputeerde naar onderzoeken die het positieve effect van natuur op de mens aantonen. Denk aan een sneller herstel of minder medicijngebruik. “We zien nu door de wetenschap wat voor impact groen heeft op iemands welbevinden. Ik heb mensen in verpleeghuizen gezien die uitzicht hadden op steen, hoeveel onrust dat veroorzaakte. Toen hun positie werd gedraaid zodat ze uitzicht op gras en bomen kregen, keerde de rust terug.”

De gedeputeerde vindt het een cruciale denkfout door te veronderstellen dat de (beheer)kosten hoger uitvallen waardoor groen en water plaats moeten maken voor stenen. “Het is geen tegenstrijdige opgave om gebouwen te bouwen én ruimte te maken voor groen, water, planten en dieren. Dat versterkt juist het wooncomfort en woonplezier en het kost bijna niets aan extra ruimte.”

'Betrek de buurt erbij'

Ten Bolscher vindt het belangrijk dat inwoners erbij betrokken worden. “Als je kijkt naar energiezuinig bouwen, hoe woningen in vijftig jaar tijd intrinsiek de helft zuiniger zijn geworden omdat er een ambitie is gesteld. Dat ging met passen en meten, maar nu bouwen we super energiezuinige woningen die nauwelijks duurder zijn qua materiaal. Dat geldt ook voor de beheerder. Blijf niet hangen in traditionele termen, maar betrek bijvoorbeeld de buurt erbij. Ik ben ervan overtuigd dat als je bewoners laat meedenken aan de voorkant ze zich verantwoordelijk gaan voelen.”

Gedeputeerde Van Haaf ondersteunt het pleidooi van haar collega. “Kijk ook kritisch waar je gaat bouwen. Op de ene plek breng je de natuur veel schade toe, terwijl je op een andere plek soorten juist kunt behouden en beschermen. Je kunt dan halsbrekende toeren voorkomen om een bepaalde soort toch nog in leven te houden.”

Die slimheid zegt ze ook vaker terug te willen zien bij het gebruik van bouwmaterialen. “Door gebruik te maken van innovatieve bouwmaterialen kan het voor bepaalde dieren gemakkelijk zijn om te nestelen of te schuilen.”

'Wisselwerking creëren'

De landbouwgedeputeerde vindt het verder belangrijk dat de provincie een rol speelt richting bijvoorbeeld voorlichting aan studenten. "Het valt mij te vaak op dat studenten van opleidingen zoals bouwkunde niets meekrijgen over bouwen met groen. Er is gewoon geen aandacht voor in het curriculum. Hoe wil je dan dat dit een plek krijgt? Daar zit een rol voor de provincie", is zijn overtuiging. "Misschien moeten we wel een wisselwerking gaan creëren door docenten van een groenopleiding uit te lenen bij een bouwopleiding en andersom. Dat zou toch mooi zijn?”

Volgens de bestuurder is er ook een belangrijke rol voor gemeenten. “Als gemeente kun je faciliteren door kennis beschikbaar te stellen en partijen uit te dagen om groen en biodiversiteit in de plannen te verwerken.” De gedeputeerde ziet meerdere gemeenten zich daar in ontwikkelen, al heeft dat vaak met ‘het enthousiasme van een individueel collegelid’ te maken.

“Het is iets wat langzaam een plek moet krijgen. Als we vanuit deze insteek groene omgevingen laten ontstaan, ben ik ervan overtuigd dat de vraag ernaar vanzelf komt. Partijen gaan zich dat realiseren. Zij willen er dan aan voldoen, want de eindgebruiker vraagt erom.”

'Dan worden het moetjes'

Ten Bolscher ziet weinig in landelijk beleid als het gaat om natuurinclusief bouwen. “Dan worden het moetjes. Net zoals vroeger verplicht een keuken in de woning moest worden opgeleverd. Dan kreeg je een schamele keuken van 2.500 euro, die bewoners er direct uit sloopten om een eigen keuken te maken. Dat soort situaties wil je met groen niet.”

Hij vindt het belangrijker de mensen meer te motiveren. “Je kunt afdwingen wat je wilt, maar dat beweegt een individuele bewoner niet. Door als gemeente zelf aan de knoppen te draaien en een openbare ruimte zo in te richten dat het aantrekkelijk wordt om te werken aan het groen, dán lok je ze uit. Kijk maar naar rommelige omgevingen: die trekken meer rommel aan. Dat geldt ook andersom. Groene wijken zorgen voor een positieve wisselwerking met bewoners.”

“Ik moet de mensen nog tegenkomen die een groene omgeving niet mooi vinden"", stelt Ten Bolscher "Stel je voor dat de bomen groeien, de planten bloeien en de vlinders fladderen rond. Niemand zegt dan: ‘Wat een drama om daar te wonen’, toch?”

Stel je voor dat de bomen groeien, de planten bloeien en de vlinders fladderen rond. Niemand zegt dan: ‘Wat een drama om daar te wonen’, toch? gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher

Volgens Ten Bolscher moet de blik daarom verschoven worden naar de bewoners. Hun daadkracht is in Zwolle al bewezen. Daar verzamelden bewoners van de versteende wijk Assendorp zich om talloze groendaken aan te leggen, gefinancierd door het waterschap, Natuur voor Elkaar en vooral eigen centen.

'Ieder zijn eigen boom planten'

Ten Bolscher juicht dat toe: “Hoe mooi zou het zijn als iedere nieuwe bewoner van een wijk zijn eigen boom kan planten? Dat creëert een verbinding. Dit werd vroeger ook gedaan en je ziet dat men dan veel zuiniger op het openbaar groen is. Ik ben ervan overtuigd dat we zo’n oud gebruik kunnen omzetten naar een nieuwe trend. We moeten even teruggaan in de tijd, maar wel vanuit de huidige manier van denken en bouwen.”