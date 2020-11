Oproep: wat weet jij nog van de enorme sneeuwval op 25 november 2005?

Voor mensen in het westen van Nederland was het niet te bevatten wat er in het oosten van het land aan de hand was. Het was die dag al vroeg begonnen te sneeuwen en dat hield urenlang ook niet meer op. De gevolgen waren groot, het was een chaos. In Haaksbergen viel de stroom uit en er lag zo veel sneeuw dat veel wegen niet of nauwelijks nog begaanbaar waren.

De A1 werd bijvoorbeeld afgesloten omdat er simpelweg geen doorkomen meer aan was.

RTV Oost besteedde toen ruim aandacht aan de sneeuwval.

En volgende week willen we terugkijken op die bijzondere dag. Heb jij herinneringen, foto's of video's of wil je jouw verhaal vertellen? Mail de redactie op nieuws@rtvoost.nl of stuur een appje naar: 06 57 03 33 33