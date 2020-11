Inval in woning Rijssen gevolg van landelijk terrorisme-onderzoek

De inval in een woning in Rijssen is het gevolg van een onderzoek naar terreur. (Foto: News United / Bert Kamp)

De inval vanochtend in een woning in Rijssen heeft te maken met een landelijk onderzoek naar terrorisme.

Zoals gemeld werd er vanochtend een inval gedaan in een woning aan de Karel Doormanstraat. Volgens omwonenden woont er een gezin dat afkomstig is uit Syrië. Bij de inval werd de bewoner des huizes aangehouden.

Volgens omwonenden woont het gezin er al een aantal jaren, maar leidden een teruggetrokken leven. "De gordijnen waren vrijwel altijd gesloten en de vrouw ging in boerka over straat."

Groot machtsvertoon

De inval werd gedaan door de Dienst Speciale Interventies, een zwaar bewapend arrestatieteam van de Landelijke Eenheid. Onduidelijk is wat de rol van de Rijssense verdachte is in het onderzoek: of hem een prominente rol wordt toebedacht of dat hij slechts een van de handlangers is in de zaak.

Terreurteam

De inval in Rijssen is het gevolg van een langer lopend onderzoek door een speciaal terreurteam van de Landelijke Eenheid, een onderdeel van de Nationale Politie. Daarbij kwam op een gegeven moment informatie binnen die aanleiding vormde om met spoed een inval te doen in de woning in Rijssen. Onbekend is echter of er sprake was van een op handen zijnde terroristische actie.

Onduidelijk is nog hoeveel aanhoudingen in het totale onderzoek zijn verricht. Het Landelijk Parket, waaronder dergelijke terroristische onderzoeken vallen, was niet bereikbaar voor commentaar.