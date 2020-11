Buurtbewoners na 48ste autobrand in Enschede: "Ik vind het schandalig"

De teller van het aantal autobranden in Enschede staat voor 2020 op 48. Nergens anders in Overijssel zijn dit jaar zoveel auto's in vlammen opgegaan.

Aan de Braamlanden in de Enschedese wijk Stroinkslanden was het vannacht raak; daar raakte een auto total loss. Het voertuig stond geparkeerd voor een woning waar ook Edwin Beulakker woont.

"We hebben hier allemaal garagedeuren die van hout of van kunststof zijn. Stel je voor dat de auto dichterbij had gestaan, dan had de pui ook in brand kunnen vliegen. Het had heel anders kunnen aflopen", vertelt hij.

Auto in lichterlaaie

De Enschedeër had in eerste instantie niet door dat de auto van zijn huisgenoot in brand stond. "Ik was rond half een nog een serie aan het kijken. Op dat moment rook ik een licht smeulende brandlucht. Ik ging eerst bij mezelf te rade of dat bij m'n eigen woonruimte was. Dat bleek niet het geval."

Beulakker keek daarop naar buiten. "Ik had m'n luxaflex en m'n raam open staan, maar ik zag ook buiten niet zoveel gebeuren. Het duurde nog een minuut of dertig en toen werd het ineens heel heftig. Ik keek naar buiten en zag de auto ineens in lichterlaaie staan."

"Ik vind het echt schandalig", zegt Beulakker:

'Komt heel dichtbij'

Ook buurtbewoner Ton, die even verderop in de straat woont, is niet gerust op de reeks autobranden in de stad. "Het komt nu wel heel dichtbij. Het is wel een beetje beangstigend, eigenlijk", vertelt hij. "Ik denk dat de brandstichter een mooi rond getal wil dit jaar, precies vijftig."

Ton zegt eveneens niks gehoord of gezien te hebben. "Ik hoorde wel een sirene, maar daarna ben ik weer in slaap gevallen."

De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. Buurtbewoner Beulakker deelt die mening. Hij wijst naar de linker voorkant van de auto. "Op dat punt is het begonnen denk ik, want dat gedeelte is volledig weggebrand. Je zet een potje met een brandbare vloeistof onder de auto, je loopt weg en klaar."

Het is wel een beetje beangstigend Buurtbewoner

Niet alle 48 branden zijn aangestoken

De politie zegt nog in het duister te tasten over de oorzaak van de reeks autobranden in Enschede. "We weten niet of er sprake is van een mogelijk verband, we houden overal rekening mee", zegt een politiewoordvoerder.

Wel benadrukt de politie dat niet alle 48 branden ook daadwerkelijk zijn aangestoken. "Soms is er ook sprake van kortsluiting of een ander technisch probleem."

De gemeente Enschede stelt dat er 'voor zover bekend' geen pyromaan actief is in de stad. De gemeente baseert zich daarbij op informatie van de politie en de brandweer. "Er is geen patroon te ontdekken", aldus een woordvoerder.