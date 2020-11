Broers, die voor meer dan 2 miljoen euro fraudeerden en in Hengelo tegen de lamp liepen, zijn nu blut

Met de beslissing dat twee voor miljoenenfraude veroordeelde broers (42 en 49) uit Tilburg geen cent meer hoeven terug te betalen in het kader van de 'pluk-ze' wetgeving is een eind gekomen aan een strafzaak die bijna tien jaar duurde. Een oplettende medewerkster van de gemeente Hengelo maakte een einde aan de fraudepraktijken van de twee broers.

De Hoge Raad besloot in 2018 dat beiden vier jaar de cel in moesten. Er hing hen nog een claim van bijna 1,5 miljoen euro boven het hoofd.

De broers lieten prostituees uit het vroegere Oostblok tussen 2006 en 2011 valse geboorte-aangiften doen. De vrouwen moesten bij gemeentes in het hele land doen alsof ze net bevallen waren van een tweeling.

Niet zwanger

Zodra de nep-baby's waren ingeschreven bij de burgerlijke stand werd kinderopvangtoeslag aangevraagd. Op die manier maakten de broers meer dan 800.000 euro buit. Ze liepen in 2010 tegen de lamp toen een medewerkster van de gemeente Hengelo argwaan kreeg. De vrouw die melding kwam maken van de geboorte van een tweeling was twee weken eerder ook al gesignaleerd. Toen was ze zeer zeker niet zwanger.

De twee bedonderden ook banken in het hele land met sealbag-fraude. Ze stopten minder geld in de beveiligde bankenveloppen dan ze bij de bank doorgaven. Voordat bankmedewerkers het geld in de sealbags konden controleren waren de bijbehorende bankrekeningen al geplunderd.

Geen criminele winst

Tijdens de behandeling van de ontnemingszaak voor de rechtbank in Almelo dinsdag werd duidelijk dat de belastingdienst de broers aardig in de klem heeft. Ze moeten alle onterecht verkregen vergoedingen terugbetalen. Daarnaast moeten de broers ook de banken betalen. Omdat ze daardoor uiteindelijk geen criminele winst maakten vindt de rechtbank in Almelo dat deze winst op niets gesteld moet worden.