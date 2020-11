Veiligheidsregio Twente over invoerverbod op vuurwerk: "Zien wij het nut niet van in"

De burgemeester van de Gelderse grensgemeente Berg en Dal pleitte gisteren voor een eenmalig invoerverbod op vuurwerk uit Duitsland. De burgervader vreest dat Nederlanders massaal over de grens vuurwerk gaan kopen. "Dat het in Nederland verboden vuurwerk in Duitsland volop te koop is, is een lek in het ingevoerde vuurwerkverbod", zei hij.

Lood om oud ijzer

Ook in grensregio Twente wordt jaarlijks veel vuurwerk uit Duitsland geïmporteerd. Arjen Gerritsen namens de Veiligheidsregio Twente: "Ik snap het signaal dat door Berg en Dal is afgegeven, namelijk dat we met elkaar de overlast en risico's die het met zich meebrengt, dat niet moeten willen. Maar de juridische basis is vanaf 1 december al zo dat je geen vuurwerk mag hebben."

"Als je het zou kopen in Duitsland en je komt er de grens mee over, dan ben je feitelijk al in overtreding", zegt Gerritsen:

'Steek geen vuurwerk af'

Tot 1 december is het formeel nog legaal om vuurwerk vanuit Duitsland te halen. "In theorie kan het, maar je mag het niet afsteken. Dus of het dan straks verboden is om in te voeren of verboden is om voorhanden te hebben, dat is eigenlijk lood om oud ijzer", zegt hij over de oproep om een invoerverbod in te stellen.

De Veiligheidsregio roept inwoners op om geen vuurwerk uit Duitsland te halen. Gerritsen benadrukt daarbij dat hij het 'pleziertje van het vuurwerk' niet wil wegnemen. "Want vuurwerk is ook gewoon leuk. Het gaat erom dat we de gezondheidszorg niet nog verder belasten. Houd je aan de maatregelen, zodat we volgend jaar gewoon weer een normale oud-en-nieuwviering hebben."

Als je het zou kopen in Duitsland en je komt er de grens mee over, dan ben je feitelijk al in overtreding Arjen Gerritsen, Veiligheidsregio Twente

Handhaven op vuurwerkverbod

Extra handhaven op het vuurwerkverbod is volgens de Veiligheidsregio lastig. "Overlast van vuurwerk zal er, onlangs het verbod, ook dit jaar zijn. Daar sluit ik mijn ogen niet voor", zegt Gerritsen. "Daartegen optreden is altijd lastig, want op het moment dat er overlast geconstateerd wordt en de politie komt ter plaatse, dan zijn de daders vaak al gevlogen. Het komt nu ook gewoon aan op gezond verstand. Maar als het kan, zullen politie en boa's extra gaan beboeten."

De politie in Twente wil zich de komende weken ook richten op het opspeuren van illegale vuurwerk, om de illegale handel tegen te gaan.