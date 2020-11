Twente Airport en Inspectie blijven bakkeleien over Boeing-rel: "Maar veiligheid was nooit in het geding"

Aanleiding voor het conflict tussen Twente Airport en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waren zes Boeings 747's van Lufthansa, die afgelopen zomer naar 'Twente' werden gehaald. Lufthansa wilde vorige maand drie vliegtuigen weer laten vertrekken vanaf Twente Airport, maar dat hield de inspectie tegen. Een kort geding kon op het laatste moment worden afgewend.

Certificaten

Volgens de inspectie had Twente Airport niet het benodigde certificaat om een Boeing 747 weer op te mogen laten stijgen. Twente Airport heeft een luchthavencertificaat voor End-Of-Life (EOL), waarbij vliegtuigen mogen landen om vervolgens uit de roulatie te worden gehaald.

Juist in die certificaten zit volgens Twente Airport het verschil van inzicht. "Twente Airport interpreteerde dat een landing voor een lange-termijnstalling in feite hetzelfde is als een landing voor End-Of-Life: namelijk een leeg vliegtuig met alleen bemanning aan boord", aldus de luchthaven.

Uit de vloot

Twente Airport bekrachtigt dat argument door te wijzen op de ontwikkelingen in de markt: Boeings 747's worden door steeds meer luchtvaartmaatschappijen uit de vloot gehaald.

"De Lufthansa-vluchten waren lange-termijnstelling en het was ook zeer aannemelijk dat deze ook niet meer in gebruik zouden worden genomen."

'Regels van meet af aan duidelijk'

De inspectie stelt dat Twente Airport 'van meet af aan wist' dat de Boeings niet zo maar weer zouden mogen vertrekken. "Aan de luchthaven is duidelijk te kennen gegeven - voorafgaand aan de landing van de laatste vier vliegtuigen - dat van vertrek onder dit certificaat geen sprake kan zijn. Tegen dit besluit heeft Twente Airport geen bezwaar ingesteld", zegt een woordvoerder van de inspectie.

"Dat zien wij anders", vertelt Jan Schuring, directeur van Technology Base, waar Twente Airport onder valt. "De inspectie maakte ons dit pas kenbaar na landing van de eerste twee Boeings. Dat hebben we gelijk aangevochten."

Waarom heeft de luchthaven daarna dan alsnog vier Boeings laten landen? Schuring: "Omdat zeer aannemelijk was dat de vliegtuigen uitgefaseerd zouden worden. En daarmee vielen ze dus onder het certificaat EOL."

De Boeings 747's op Twente Airport (Foto: News United/Rick Bouwhuis)

Hoogoplopend conflict

Dat Twente Airport en de inspectie elkaar zo in de haren vlogen, was voor de provincie en de gemeente Enschede, beide aandeelhouder van het vliegveld, reden om een feitenrelaas naar de gang van zaken op te stellen. De inspectie heeft input gegeven op dat feitenrelaas. "Maar we hebben alleen een aantal documenten verstrekt, het blijft een eigen onderzoek van de luchthaven", benadrukt een woordvoerder van ILT.

Vliegvelddirecteur Schuring zegt dat het feitenrelaas dat is opgesteld, vooral helderheid moet geven over de gang van zaken rondom de Boeings. "Het relaas neemt het verschil van inzicht niet weg. Maar het belangrijkste is dat de vliegtuigen konden vertrekken en dat van onveilige situaties nooit sprake is geweest."

Ophef in de politiek

De rel tussen Twente Airport en de inspectie heeft geleid tot veel politieke vragen: van de gemeenteraad in Enschede en de provincie tot aan de Tweede Kamer.

D66 in Enschede stelde onlangs dat Twente Airport geen toestemming had om in april 2017 een A340 te laten landen. De luchthaven ontkracht dat met klem. 'Er is destijds door ILT ontheffing verleend voor het landen van de Airbus', schrijft zij.

Het feitenrelaas wordt vanmiddag verzonden aan de Enschedese raadsleden en Statenleden van de provincie. Het is vervolgens aan hen om eventuele vervolgstappen te nemen. Of dat ook gaat gebeuren, is nog afwachten.