Komst bouwmarkt Hornbach naar Almelo onzeker, provincie legt plannen stil

Vorige maand bereikten Hornbach en de gemeente Almelo na jaren bakkeleien een overeenkomst. Niets leek daarmee de komst van de bouwmarktgigant naar Almelo nog in de weg te staan.

Toch trapt de provincie nu op de rem. Gedeputeerde Monique van Haaf geeft een zogenoemde reactieve aanwijzing. Dat betekent dat de provincie het bestemmingsplan kan 'overrulen' en de plannen voor de komst van Hornbach naar Almelo dus voorlopig stillegt.

Buiten het centrum

Hornbach wil zich vestigen op de hoek van de Henriëtte Roland Holstlaan met de Nijreessingel. Dat is buiten de binnenstad van Almelo en daarin zit voor de provincie het bezwaar.

"Om binnensteden ook voor de toekomst aantrekkelijk te houden voor het publiek en verder te versterken, sturen we erop dat nieuwe detailhandel zich vestigt in de binnensteden. Er zijn uitzonderingen, waarbij buiten de winkelkernen kan worden gebouwd. Gemeenten moeten goed onderbouwen waarom ze van die uitzonderingen gebruik maken en voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dat is in Almelo onvoldoende gebeurd", aldus gedeputeerde Van Haaf.

We willen voorkomen dat gemeenten de leefbaarheid en ondernemingskracht van hun eigen centra aantasten Provincie Overijssel

Meer bezwaren

De provincie heeft meer bezwaren, zoals het toegenomen aantal vierkante meters aan detailhandel in het nieuwe bestemmingsplan. Ook zou de gemeente Almelo andere provinciale beleidsregels hebben genegeerd.

Het komt zelden voor dat de provincie Overijssel een bestemmingsplan stopzet; de laatste keer was zes jaar geleden. "We zetten het middel van een reactieve aanwijzing niet graag in. Maar we willen op deze manier ook voorkomen dat gemeenten de leefbaarheid en ondernemingskracht van hun eigen centra aantasten", aldus Van Haaf.