Tevredenheid over verloop boerenacties maar.....'Als het nodig is kom ik een vijfde en zelfs een zesde keer'

Na een lange dag actievoeren heerst over het algemeen tevredenheid over het verloop van de boerenactie, zowel bij de boeren als bij het organiserende Farmers Defence Force. "Als het niet geregeld wordt, komen we teug. Ik ben hier nu voor de vierde keer, maar als het nodig is kom ik ook een vijfde en zelfs een zesde keer."

Boer Laurens uit Saasveld is tevreden. "Ik had niet gedacht dat er zoveel mensen zouden komen", zegt hij nadat het nieuwe loge Farmers Friendly is aangeboden bij het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenbranche (CBL) in Leidschendam. "Ik ga met een goed gevoel weer naar huis. Niet alleen vanwege de Omgevingswetgeving, maar ook het aanbieden van het logo. Nu maar hopen dat we door dat keurmerk meer waardering en een betere voedselprijs krijgen."

'Voor iedereen het beste'

Wat dat laatste betreft is Lucinda de Haan van Farmers Defence Force het met hem eens. "Ik hoop dat het CBL voor 10 december reageert. Dat is ze althans gevraagd. Ik hoop dat ze dat gaan doen, dat zou voor iedereen het beste zijn."

De Saasveldse boer hoopt dat de overheid een keer luistert. "En nadenkt over wat wij dagelijks doen en waar wij mee bezig zijn. Gelukkig was de sfeer over het algemeen goed dus ik ga met een goed gevoel weer naar huis."

Lucinda de Haan is van mening dat de boeren hebben kunnen zeggen wat ze wilden zeggen. "Het was de bedoeling dat we bij de koning langs zouden gaan, maar daar kwam geen toestemming voor. We hopen wel dat hij het heeft meegekregen en dat het heeft geholpen."

Defilé met veel lawaai

Er kwam wel toestemming voor een defilé langs paleis Huis ten Bosch en daar werd dan ook met veel lawaai gebruik van gemaakt. Ook dat verliep ordentelijk.

