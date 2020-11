'Ik neem nog maar een glas wijn uit de voorraad'

De openhaard brandt, op iedere tafel een kaarsje en het bestek alvast gedekt. Het is net of ieder moment de gasten kunnen komen in het sfeervolle restaurant 't Pestengasthuys in Zwolle. In dit eeuwenoude pand aan het Werversgildeplein zit al sinds heugenis een restaurant met buitenterras. Wandelend door de straat word je als het ware naar de gezelligheid toegezogen. Maar nu staan de stoelen opgestapeld en zit de deur op slot.

Binnen kijken Paul Stegeman, zijn vrouw en bediende Lotte naar de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Ze hadden stille hoop dat er een kleine verbetering in de coronamaatregelen zou worden aangekondigd.

'Dit jaar is kak'

"Het is net als wanneer je verkering hebt. Soms weet je al dat ze de stekker eruit gaat trekken en dan hoop je toch nog, want wie weet valt het mee. Maar de liefde tussen mij en Mark wordt er niet sterker op nee." Paul Stegeman maakt er maar een grapje van. Volgend jaar bestaat zijn bedrijf 25 jaar. Het zou een jubileum moeten worden waar ze nu de voorbereidingen voor zouden treffen. Maar de stemming is er niet naar om feest te gaan vieren. "Het wordt nog steeds leuk volgend jaar, maar dit jaar is natuurlijk kak."

Restauranteigenaar Paul Stegeman bekijkt de persconferentie van premier Mark Rutte (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Voorlopig geen versoepeling

Paul had gehoopt dat er zicht zou komen op openstelling van de horeca tijdens de feestdagen. Maar in de persconferentie werd met vrijwel geen woord over de horeca gerept.

Volgens De Jonge en Rutte kunnen we pas weer een dergelijke versoepeling van de maatregelen verwachten als we zicht hebben op veiligheidsniveau 1. Dan moet het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames landelijk onder de 3.600 komen en er mogen dan niet meer dan 10 IC-opnames per dag zijn. Zover is het voorlopig nog niet, het actuele dagelijkse aantal IC-opnames is 28.

"Het zou voor ons als horeca tof zijn maar voor heel Nederland natuurlijk. Als we dat voor elkaar zouden krijgen, dan zouden we met z'n allen mogen proosten met een glas wijn. Dat je met je familie samen kunt zijn en naar de toekomst kunt kijken. Dat zou fantastisch zijn."

In maart is het glas echt leeg... (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

'Hopelijk dit jaar nog'

Paul en zijn vrouw hebben samen zes man in vaste dienst en daarnaast zijn er een paar oproepkrachten. Die zijn momenteel thuis maar worden deze maanden gewoon doorbetaald. Ook de huur van het authentieke pand loopt gewoon door. "Kijk, ik ben van nature positief ingesteld. Voor mij is het glas altijd halfvol en we zitten nu wat laag maar het kan alleen maar beter. En het wordt ook beter. Alleen hoop ik wel dat het nog dit jaar is en niet in januari pas. Of in maart. Want dat gaan we hier echt niet meer trekken, dan is het glas toch echt helemaal leeg."