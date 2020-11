En wéér vatten auto's vlam in Deventer en Enschede, vermoedelijk door brandstichting

In Deventer ontstond de brand rond tien voor half drie 's nachts aan de Schurenstraat. Daar stond een auto geparkeerd die, mogelijk door brandstichting, vlam vatte. Doordat de brandstoftank was gescheurd, was er sprake van een vloeistofbrand en moest de brandweer blussen met schuim in plaats van water.

De schade bleef beperkt tot deze ene auto, omdat er geen andere auto's bij in de buurt stonden. Maar voor de brandweer was er zelfs bij dit voertuig geen redden meer aan; de auto brandde volledig uit. De politie doet onderzoek naar brandstichting. Bij daglicht gaat de Forensische Opsporing verder sporenonderzoek doen.

Geparkeerde bestelauto

In Enschede ontstond een autobrand wat later in de nacht, rond kwart over vijf. Het bleek te gaan om een bestelauto, die geparkeerd stond tussen een paar woningen aan de Benninkburg. Ook die auto werd, nadat brandweerlieden het vuur geblust hadden, total loss verklaard.

Ook de Enschedese politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Daarbij zijn de agenten ook op zoek naar camerabeelden. In Enschede is het de 49ste autobrand in een klein jaar tijd. Nog steeds zijn geen verdachten aangehouden.