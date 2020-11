KNVB luidt de noodklok: half december perspectief nodig

De KNVB luidt de noodklok. Volgens de Nederlandse voetbalbond is er uiterlijk half december perspectief nodig voor het huidige seizoen, zowel voor de competities in het amateurvoetbal als voor de betaaldvoetbalorganisaties en het stadionbezoek.

Gisteren werd bekend dat er een einde is gekomen aan het bekeravontuur van de amateurs. De 26 clubs die nog in het bekertoernooi zaten, waaronder HHC Hardenberg en Staphorst, ontvangen een financiële vergoeding en worden toegelaten tot het toernooi om de TOTO KNVB Beker van het seizoen 2020/’21.

Zware klap

“Hoe onvermijdelijk dit opgelegde vertrek uit het bekertoernooi ook is, het is opnieuw een zware klap voor het amateurvoetbal”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB. "In de TOTO KNVB Beker kunnen de amateurverenigingen zich meten met betaaldvoetbalclubs. Buiten sportieve successen kan dat in moeilijke tijden ook een welkome financiële bijdrage opleveren."

Perspectief

"Rest ons nu niets meer dan vooruit te kijken. We hopen dat de amateurs zo snel mogelijk weer normaal mogen trainen. Ondanks dat veldvoetbal in de buitenlucht plaatsvindt en nauwelijks lange contactmomenten kent, mogen volwassenen al geruime tijd alleen in minigroepjes van twee of vier personen trainen", vervolgt hij.

"Dat is verschrikkelijk voor een teamsport, voor onze drieduizend verenigingen én voor de gezondheid van zo’n één miljoen voetballers die al wekenlang thuiszitten. Half december moeten we bepalen of de competities half januari kunnen worden hervat, of dat de opzet hiervan moet worden ingekort", aldus Van der Zee.

Financiële tegemoetkoming

Het bestuur betaald voetbal komt de amateurclubs die nog in het toernooi om de TOTO KNVB Beker zaten tegemoet door de wedstrijdvergoedingen van de wedstrijden in de eerste ronde toch uit te keren, ook al worden deze wedstrijden niet gespeeld en zijn deze wedstrijdvergoedingen niet verschuldigd.

Daarnaast stond op voorhand vast dat wanneer amateurverenigingen toch het bekertoernooi hadden kunnen vervolgen, negen amateurverenigingen zich zouden hebben geplaatst voor de tweede ronde. Een vergoeding die gelijk staat aan de hoogte van deze wedstrijdvergoedingen wordt op een gelijkmatige manier verdeeld over de 26 nog deelnemende amateurverenigingen. De betaaldvoetbalclubs die door de gewijzigde opzet één of twee vrijstellingen krijgen in de eerste en/of tweede ronde, worden op eenzelfde wijze gecompenseerd.

Sportieve tegemoetkoming

Naast de financiële tegemoetkoming is de 26 amateurverenigingen toegezegd dat ze worden toegelaten tot het toernooi om de TOTO KNVB Beker van het seizoen 2021/’22.

Vervolg KNVB Beker

Het niet langer deelnemen van amateurverenigingen aan het toernooi om de TOTO KNVB Beker heeft gevolgen voor de rest van het toernooi, waar ook PEC Zwolle, Go Ahead Eagles en Heracles Almelo nog inzitten. In de loting voor de tweede ronde van het bekertoernooi worden de volgende betaaldvoetbalclubs meegenomen:

- De elf winnaars van de betaaldvoetbalclubs die in oktober onderling tegen elkaar hebben gespeeld;

- De acht betaaldvoetbalclubs die de wedstrijd tegen amateurverenigingen niet hoeven te spelen en automatisch doorgaan naar de tweede ronde;

- De vier betaaldvoetbalclubs die uitkomen in de groepsfase van de Champions League en de Europa League.

Om in de achtste finales van het toernooi om de TOTO KNVB Beker op het aantal van zestien clubs uit te komen, zullen er in de tweede ronde door veertien betaaldvoetbalclubs zeven wedstrijden worden gespeeld. Daarnaast zullen er negen betaaldvoetbalclubs een vrijstelling voor de achtste finales krijgen. De loting vindt zaterdag 21 november plaats in het programma De Eretribune op FOX Sports.

De tweede ronde van het toernooi om de TOTO KNVB Beker staat dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 december op het programma. De achtste finales staan gepland voor dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 januari 2021.