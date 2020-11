Kinderen oordelen: Natura Docet is het beste museum van Overijssel

Natura Docet Wonderryck Twente in Denekamp is beste museum van Overijssel, vinden kinderen (Foto: Natura Docet Wonderryck Twente)

Museum Natura Docet Wonderryck Twente in Denekamp mag vanaf morgen de deuren weer openen, zoals alle musea in Overijssel. Maar het museum heeft nog iets extra's te vieren: Het museum is door Museumkids uitgeroepen tot beste museum van Overijssel voor kinderen.

Het museum in Denekamp is het oudste natuurhistorisch museum van Nederland. En morgen kunnen de bezoekers, jong én oud, er weer naartoe. "We zijn heel blij", vertelt medewerker Jolien Schras enthousiast.

"We hebben de afgelopen twee weken, toen we gesloten moesten blijven, gebruikt om onze programma's voor de winter klaar te maken en de boel op orde te brengen. We zijn er dus helemaal klaar voor."

Op de kaart

Dat het museum nu ook door kinderen is uitgeroepen tot beste museum van Overijssel, is daarbij een kroon op het werk. "Deze prijs is heel belangrijk", legt Schras uit.

"Het zet ons weer letterlijk op de kaart en geeft ons een extra steuntje in de rug. De prijs laat zien dat we het afgelopen jaar goed bezig zijn geweest en dat kinderen ons waarderen."

De Museumkids Awards worden bepaald door kinderen. Die kunnen als 'inspecteur' door een museum lopen en vullen daarbij een vragenlijst in. "Daarop staan vragen als 'kun je de toiletten goed vinden?', 'zijn de medewerkers aardig?' en 'wat zou jij anders doen als je een dag de baas van dit museum?'", vertelt Schras.

Hoger dan een 8

De antwoorden worden door de koepelorganisatie Museumvereniging verzameld en omgezet in cijfers. Schras: "Als het gemiddelde cijfer hoger is dan een 8, ding je sowieso mee naar de prijs."

Natura Docent Wonderryck Twente werd uiteindelijk beoordeeld met een gemiddelde van 8,81. Dat cijfer was niet goed genoeg om landelijk uitgeroepen te worden tot beste museum - die prijs ging naar Museum Helmond met een beoordeling van 9,27 - maar het was dus wel voldoende om het beste 'kindvriendelijke' museum van Overijssel te zijn.