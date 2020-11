Brutale diefstal bij Zwols telefoonbedrijf: beloning van 10.000 euro voor wie de spullen terugbrengt

Kevin Verhoef plaatste op Facebook een oproep om uit te kijken naar de telefoons en tablets, met een forse beloning voor wie ze terugbrengt. "De spullen zijn voor ons veel meer waard dan voor de dieven", vertelt Verhoef. "Alle toestellen staan overal geregistreerd dus die raken ze niet makkelijk meer kwijt. Desnoods brengt de dief ze zelf anoniem terug."

Eigenaar Kevin Verheul van Trixon bekijkt de bewakingsbeelden (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

"Net een film"

Het bedrijf is goed beveiligd met continu draaiende bewakingscamera's en een alarminstallatie met bewegingssensoren. Toch konden de dieven ongestoord hun gang gaan, zag Kevin op de camerabeelden. "Ik kon het eerst amper geloven, net of ik naar een film keek. Maar ze weten blijkbaar precies hoe ze de sensoren kunnen ontwijken. Ze sluipen heel traag rond en blijven laag bij de grond."

De dieven zijn binnengekomen via een raampje dat vanaf het platte dak bereikbaar was. Door op de grond te blijven liggen en heel rustig te bewegen konden de dieven urenlang rondsnuffelen zonder dat het alarm afging. Ze doorzochten allerlei dozen, op zoek naar waardevolle artikelen, en wisten die ongemerkt naar buiten te krijgen. In totaal verdwenen er 434 telefoons en tablets, met een verkoopwaarde van honderden euro's per stuk.

Niet verzekerd

Trixon bestaat nog niet zo lang. Het bedrijf in refurbished telefoons en tablets zit in een oud gebouw waar ook een kringloopwinkel in zit. Verhoef heeft geprobeerd een verzekering af te sluiten maar dat lukte niet. Daarom is het extra belangrijk dat de spullen terugkomen. "Dit is echt een enorme strop voor ons, de groei die we doormaken staat zo ineens stil. Dat heeft grote gevolgen voor ons bedrijf."

Trixon looft forse beloning uit (Foto: Facebook Trixon)

De politie heeft de zaak wel in onderzoek, maar Kevin vreest dat die te druk zijn met andere zaken om hier echt prioriteit aan te geven. Door de oproep op Facebook en de flinke beloning hoopt hij dat burgers willen helpen de zaak op te lossen.