Staphorst baalt van 'uitschakeling' in KNVB Beker: "Wel even slikken"

Een verrassing was het niet, maar de bevestiging van het nieuws dat de KNVB Beker wordt voortgezet zonder amateurclubs komt hard aan in Staphorst. Zo stond er voor de plaatselijke vv een clash met buurman PEC Zwolle op het programma, maar tot een herhaling van 2018 komt het dus niet.

"We moesten op 1 of 2 december kunnen voetballen, anders werden we uit de beker gezet. Na de mededelingen van gisterenavond konden we de balans al wel opmaken. De KNVB heeft het nieuws vanmorgen bevestigd. Dan is het wel even slikken", vertelt Staphorst-voorzitter Benny Miggels in gesprek met RTV Oost.

Reclame voor het voetbal

Twee jaar geleden wist Staphorst op een bomvol sportpark bijna te winnen van PEC Zwolle, maar vergat het zichzelf te belonen en werd er nipt verloren (0-1). "We hadden heel graag weer in de beker tegen PEC Zwolle gespeeld.

Net als in 2018, toen hebben we reclame gemaakt voor het voetbal", vervolgt de preses.

Vergoeding

Het bestuur betaald voetbal komt de amateurclubs die nog in het toernooi zaten, waaronder ook HHC Hardenberg, tegemoet door de wedstrijdvergoedingen van de wedstrijden in de eerste ronde toch uit te keren.

"Een compensatie zal er wel komen, maar wij hadden liever die wedstrijd gespeeld met 3500 toeschouwers op ons sportpark", treurt Miggels.

Glazen bol

Naast de financiële tegemoetkoming is Staphorst toegezegd dat het wordt toegelaten tot de editie van volgend seizoen. Miggels zet er zijn vraagtekens bij.

"Als Derde Divisie-club ben je sowieso geplaatst, maar voetballen wij daar volgend jaar nog in? Dat is kijken in een glazen bol. Morgenavond is er weer een overleg, dan worden de vervolgstappen besproken", besluit hij.