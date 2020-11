Touringcarchauffeur Rob (53) uit Hasselt vervoert nu coronapatiënten: "Wel wat anders dan een schoolreisje"

"Onwennig", "vreemd" en "heel apart", met die woorden omschrijft chauffeur Rob zijn eerste ambulancerit. "Alles is nieuw. Je hebt geen idee hoe het gaat. Je hebt ineens met patiënten te maken, dat ben je niet gewend."

Wij namen een kijkje in zo'n ambulancebus en maakten kennis met het team dat erachter zit:

Die allereerste rit vond plaats in april. Toen werd de touringcar van Márion Reizen al ingezet. De passagiersstoelen moesten uit de bus gehaald worden en er kwamen brancards voor terug. Onderin de bus liggen zuurstofflessen. "Als we het doen, doen we het goed", zegt eigenaar Menno Braker. Zelf is hij ook chauffeur, maar rijdt niet in de ambulancebus.

"Je moet oppassen voor werknemers die vatbaar zijn voor het virus. Ik geef mezelf als voorbeeld. In overleg met familie hebben we besloten om dat niet te doen. Puur voor de veiligheid, omdat ik wat ouder ben. Dat was even moeilijk, maar soms moet je teruggefloten worden."

'Met je neus op de feiten gedrukt'

Vooral Rob rijdt de 'coronaritten'. Tijdens de eerste golf gebeurde dat in totaal zo'n tien à twaalf keer. Daarna was het even rustig, maar inmiddels heeft Rob er tijdens deze tweede golf alweer zo'n vijf ritten op zitten. "Ik vind het mooi en dankbaar werk. Ik ben blij dat ik iets kan doen ondanks het hele Covid-gebeuren."

Maar sommige ritten hebben impact. Hij vervoerde twee broers van Brabant naar het Erasmus MC in Rotterdam. Uiteindelijk overleed de jongste broer op 29-jarige leeftijd aan het virus. "Ik probeer er zoveel mogelijk afstand van te houden. Maar als je later hoort dat iemand overleden is, dan krijg je het daar wel even koud van."

Zelf is Rob nooit bang geweest om ziek te worden. Wel houdt hij altijd afstand en draagt handschoenen en een mondkapje. Het virus onderschatten doet 'ie allang niet meer, want hij heeft met eigen ogen gezien wat corona kan aanrichten. "Als je een paar van die ritten hebt gereden, word je wel met je neus op de feiten gedrukt."

Onder begeleiding van motoragenten

Bijna twee weken terug reed de touringcar van Márion Reizen nog in onze provincie. Vier coronapatiënten werden van het ziekenhuis ZGT in Almelo naar het Zwolse Isala vervoerd. Zo'n rit valt op, want de ambulancebus rijdt onder begeleiding van meerdere motoragenten. Zo kan de bus doorrijden en hoeft 'ie niet voor elk stoplicht te wachten.

Soms zorgt dat voor scheve gezichten, omdat andere weggebruikers niet altijd doorhebben dat er een ambulance rijdt. "Maar als je het mensen uitlegt, reageren ze altijd heel positief. Dan vinden ze het super wat we doen", vertelt Menno.

Waarschijnlijk zal het nog wel even duren voordat Rob z'n werk als 'gewone touringcarchauffeur' weer kan oppakken. Maar hij en Menno zijn het er beiden over eens dat dit nu even belangrijker is. Menno: "Je kunt iets voor de mensheid doen. Je ziet het leed dat het coronavirus allemaal met zich meebrengt. We kunnen patiënten naar een ander ziekenhuis brengen waar ze verder geholpen kunnen worden."

Hij vervolgt: "In het westen zitten de ziekenhuizen gewoon overvol. Als we dan mee kunnen helpen om de mensen naar het oosten of noorden van het land te vervoeren. Ja, dat is dankbaar werk."