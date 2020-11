Belager Omtzigt hoeft niet de cel in

De belager van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt hoeft niet de cel in. De rechter legde hem een voorwaardelijke celstraf op van vier maanden. Hij is veroordeeld voor poging tot bedreiging. Hij werd vrijgesproken van bedreiging, meldt de NOS.

De officier van justitie eiste eerder vandaag nog vier maanden cel, waarvan één maand voorwaardelijk. Het OM vond bedreiging wel bewezen.

De verdachte zou de politicus uit Enschede op afgelopen zomer hinderlijke wijze zijn gevolgd, tijdens een betoging tegen de coronamaatregelen bij de Tweede Kamer. Hij ging recht voor hem staan en maakte het Kamerlid uit voor vieze vuile kankerhond.

De verdachte is een 26-jarige man uit het Limburgse Heerlen. Hij volgde Omtzigt 'op hinderlijke wijze' tijdens een betoging tegen de coronamaatregelen. Hij bedreigde Omtzigt en schold hem uit.

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib deed daarop aangifte bij de politie. Ook premier Mark Rutte veroordeelde het gedrag. Hij noemde het onacceptabel. "Wat Omtzigt is overkomen, gaat een grens over", zei premier Rutte. "Politici lastigvallen, dat is niet de Nederlandse democratie."

Spijt, maar wel een terechte vraag

De Limburger vertelde de rechter dat hij spijt had van zijn gedrag en daar in het vervolg beter over zal gaan nadenken. "Dit had nooit mogen gebeuren."

De vraag die hij Omtzigt meerdere keren stelde, 'waarom verraadt u het volk?', vindt hij overigens nog steeds een terechte vraag. Ook is hij zeker nog van plan naar demonstraties tegen de coronamaatregelen te gaan. Ook in Den Haag, de plaats waar hij eerder een gebiedsverbod had. "Dat is mijn grondrecht."

Dronken

Tijdens de zitting bleek ook dat de verdachte dronken was, toen hij Omtzigt bedreigde. Die avond werd de Limburger ook nog aangehouden voor openbare dronkenschap.