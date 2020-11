Rechter: zorgaanbieder BiOns hoeft geen inzage te geven in boekhouding

BiOns, dat zich onder meer bezighoudt met thuiszorg, kwam in de zomer van vorig jaar in het nieuws nadat RTV Oost onthulde dat het 'bankje zou hebben gespeeld' door forse bedragen aan zorggeld uit te lenen aan collega-zorgorganisaties. Nadat de Almelose PVV-fractie hier opheldering over had geëist, kwam BiOns onder politiek vuur te liggen.

De gemeente Almelo stelde daarop een onderzoek in, wat uiteindelijk aanleiding was de samenwerking met BiOns te beëindigen.

Inzage boekhouding

Behalve dat Almelo het contract opzegde, eiste de gemeente bovendien inzage in de boekhouding. Om zo te kunnen checken of het zorggeld wel voor de beoogde doeleinden werd gebruikt. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan wilde de gemeente eventueel een procedure tegen BiOns opstarten, waarin het het zorggeld zou terugeisen.

Omdat zorgdirectrice Zwienenberg echter niet de gehele boekhouding wilde afgeven, besloot de gemeente een ultimatum te stellen en een bestuurlijke boete op te leggen. Die kon oplopen tot 250.000 euro. Maar de Almelose bestuursrechter floot de gemeente terug. De juridische basis om een dwangsom op te leggen ontbrak, aldus de bestuursrechter.

CDA-wethouder Eugène van Mierlo heeft de strijd aangebonden met de zogenoemde 'zorgcowboys'. (Foto: RTV Oost)

Met name verantwoordelijk wethouder Eugène van Mierlo (foto) heeft de strijd aangebonden met de zogenoemde zorgcowboys: gewiekste ondernemers die de zorgsubsidies vooral gebruiken om zichzelf te verrijken. De wethouder liet eerder al weten niet terug te deinzen om desnoods proefprocessen hierover te voeren.

Daarop gooide Almelo het over een andere boeg en eiste recent in kort geding andermaal inzage in de boekhouding. Zorgdirectrice Zwienenberg blijft dit weigeren. Ze claimt dat ze al voldoende stukken heeft overlegd. Bovendien vindt ze een kort geding niet op z'n plaats. De gemeente voert over de opgevraagde boekhouding namelijk ook al een bodemprocedure.

De rechtbank stelde de zorgdirectrice vanmiddag in het gelijk. De gemeente heeft onvoldoende duidelijk kunnen maken dat er sprake is van een spoedeisend belang, zo oordeelde de rechter.

Aansprakelijk gesteld

Zwienenberg kwam overigens vorig jaar uitgebreid in de publiciteit. Nadat haar andere thuiszorgbureau Solace ATC failliet ging, stelde curator Jacques Daniëls haar wegens onbehoorlijk bestuur persoonlijk aansprakelijk voor de schade. De rechtbank Almelo bepaalde echter intussen dat de directrice hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

Wel werd de directrice eerder dit jaar veroordeeld om 910.000 euro aan pensioenpremies, die in een eerder stadium niet waren afgedragen, alsnog te betalen aan het pensioenfonds PFZW.