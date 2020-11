Dit is de nieuwe locatie voor de IJsselhallen

Het college vindt het belangrijk dat Zwolle een nieuwe plek krijgt voor evenementen. Een grootschalige evenementenvoorziening draagt bij aan de groei van de stad en de economische positie, verrijkt het culturele aanbod en zorgt voor werkgelegenheid in Zwolle en de regio.

De grond die nodig is om de evenementenvoorziening te kunnen bouwen, is in bezit van de gemeente. De gemeente faciliteert de ontwikkeling van de evenementenvoorziening door grondverkoop. Daarnaast wil het college het hele gebied Voorsterpoort Oost van een impuls voorzien. Een betere bereikbaarheid en een aantrekkelijkere openbare ruimte zijn belangrijke onderdelen van de ambitie voor het gebied.

Breed aanbod

Voorsterpoort Oost is gekozen als meest geschikte locatie, omdat hier veel ruimte beschikbaar is en deze locatie goed bereikbaar is vanaf de A28, het NS-station en de binnenstad. “Een nieuwe grootschalige evenementenvoorziening gaat Zwolle in de toekomst veel brengen. Een voorziening met een breed aanbod van evenementen, een echte ‘hotspot’ in Zwolle, versterkt onze positie als groeistad in Oost-Nederland.”

Onderzoek wijst uit dat er ruimte en belangstelling is voor het organiseren van grootschalige evenementen in Zwolle. Het gaat dan om concerten en andere voorstellingen zoals musicals, publieksbeurzen, vakbeurzen en bedrijfsevenementen. De exacte invulling van de voorziening is uiteindelijk aan een eigenaar/exploitant van de nieuwe evenementen locatie.

Mogelijkheden bekijken

“De komende maanden gaan we in gesprek met de partijen en bewoners in het gebied. Samen onderzoeken we wat de impact van een evenementenlocatie op het gebied zal zijn. We bekijken welke mogelijkheden er zijn om vanuit gezamenlijkheid kansen op te pakken. Een aantal partijen heeft zelf ook toekomstplannen voor het gebied. Het zou mooi zijn wanneer we die kunnencombineren.”

Op de plek waar de IJsselhallen nu nog staan, moeten honderden woningen gebouwd worden. De gemeente zei dit voorjaar de huur voor de IJsselhallen op per 1 januari 2024. Dat was reden voor de exploitant van de hallen, het landelijk opererende Libéma, per direct te stoppen met de activiteiten in de IJsselhallen.

Coronacrisis

Uit onderzoek en meerdere gesprekken blijkt dat er verschillende partijen geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van een evenementenvoorziening in Zwolle. Wanneer de gemeenteraad instemt met de locatie kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en kan de aanbesteding worden voorbereid. In de planning voor het uitzetten van de aanbesteding is rekening gehouden met de impact die de coronacrisis heeft op de evenementenbranche.