Topdrukte bij PostNL in Zwolle: 'Bestel je pakketten op tijd!'

De busjes rijden af en aan, om pakketten te brengen en op te halen. Depotmanager Gerry Koekkoek kijkt goedkeurend toe. "Ja, het is de afgelopen tijd drukker en drukker geworden", stelt ze.

Extra personeel

"Waar we voor de coronacrisis nog op 900.000 pakketten per dag zaten, zijn het er nu dus meer dan een miljoen. We hebben flink wat personeel extra moeten inhuren de afgelopen tijd."

De coronacrisis speelt een grote rol, naast de stijging van het aantal verstuurde pakketten de afgelopen jaren. "Je ziet dat mensen steeds meer bestellen, dat is een trend die al een aantal jaren gaande is", vervolgt Koekkoek. "Maar door corona zien we een onverwachts grote stijging."

Feestdagen

En dan komen de feestdagen er dus nog aan. "Dan gaan we over de anderhalf miljoen pakketten per dag heen. Eigenlijk begint die drukte deze week al en hoe dichter we bij de feestdagen komen hoe drukker het gaat worden."

Toch maakt Koekkoek zich geen zorgen. "We zijn er op voorbereid en huren extra personeel en busjes in. Zowel in de sorteercentra als het personeel dat buiten werkt. Toch wil ik iedereen wel oproepen om niet pas op het laatste moment te gaan bestellen. Dat ontstaat er een piek en kan het zijn dat een pakketje later op plaats van bestemming aankomt."

'Werk blijft leuk'

Pakketbezorger Paul Gerritsen maakt zich evenmin druk. "We gaan er de komende weken even tegenaan. Het kan zijn dat we kortere routes met minder stops rijden omdat we meer pakketten moeten bezorgen, maar dan krijgen we dus gelukkig de hulp van extra collega's die de overige stops maken."

Of het werk er minder leuk op wordt? "Zeker niet, het wordt even hard werken, maar het blijft leuk!"