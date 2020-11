'Gunstig beeld' in besmettingshaard Twente, reproductiegetal duidelijk onder de 1

Het gaat beter met de regio's in Nederland waar het aantal coronabesmettingen eerder flink toenam, waaronder Twente. Dat heeft RIVM-directeur Jaap van Dissel gezegd in een technische briefing voor Tweede Kamerleden. Dat komt volgens Van Dissel door de gedeeltelijke lockdown die half oktober door de regering werd ingesteld. Dat heeft volgens Van Dissel geholpen het aantal besmettingen te verkleinen.

In onder meer Twente en Rotterdam-Rijnmond is nu sprake van "een gunstig beeld" en zit het reproductiegetal duidelijk onder de 1, aldus Van Dissel.

In Twente werden vandaag 137 besmettingen door het RIVM geregistreerd, gisteren nog 259. Die cijfers zijn vermoedelijk wel incompleet, in verband met een storing bij de GGD.

Begin deze maand dreigde in onder meer Twente nog extra zware maatregelen als het met het aantal besmettingen de verkeerde kant op bleef gaan.

Vragen over vaccins

RIVM-directeur Van Dissel heeft nog veel vragen over de vaccins tegen het coronavirus. Hij wacht nog steeds op wetenschappelijke publicaties over de onderzoeken naar de vaccins, zei hij in de Tweede Kamer.

Van Dissel kan iets zeggen over de "grove lijnen" van een vaccinatieprogramma, maar kan nog niet in details treden omdat nog kennis over de vaccins ontbreekt. Het is bijvoorbeeld belangrijk of een vaccin getest is op kwetsbare personen of alleen op gezonde personen, aldus de RIVM-baas.

Effectief

Hij is wel onder indruk van de effectiviteit van de vaccins die tot dusver naar buiten zijn gebracht. Zo meldde farmaceut Moderna deze week dat zijn coronavaccin volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 94,5 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting. "Influenzavaccins komen vaak niet boven de 60 procent."