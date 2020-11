Bedrijf van gokkende zorgdirectrice failliet verklaard

Het 'casino-zorgbureau' Victorie uit Almelo is failliet verklaard. De intussen veelbesproken zorgaanbieder kwam uitgebreid in het nieuws, omdat de directrice veelvuldig in het casino zat. De directrice heeft zelf het faillissement aangevraagd.

De zorgaanbieder Victorie hield zich onder meer bezig met beschermd wonen en hulp- en dienstverlening. Over beide vennoten zijn vanmiddag bankroet verklaard. Ook de overkoepelende holding Defy is failliet verklaard. De zoon van de gokkende zorgdirectrice was directeur van Defy.

Volgens curator Wouter Weenink van Van der Hel Advocaten hadden de diverse zorgbedrijven voor zover bekend geen cliënten meer.

Borstvergroting cadeau

RTV Oost bracht destijds de affaire rond Victorie aan het licht. Nadat deze omroep meldde dat de zorgdirectrice veelvuldig in het casino zat, stelde de sociale recherche een onderzoek in. Uit het vertrouwelijke rapport bleek dat de zorgdirectrice honderden bezoekjes aan het casino had gebracht en dat ze zorggeld gebruikte om haar cliënten te paaien. Zo kocht ze voor hen trainingspakken, peperdure Louis Vuitton-tasjes en één cliënt kreeg een borstvergroting cadeau.

Haar gokgedrag liep op een gegeven moment dusdanig uit de hand dat ze een landelijk casinoverbod kreeg. Daarop week ze uit naar gokparadijs Las Vegas.

Subsidiekraan dicht

Voor de gemeente Almelo was dit aanleiding de subsidiekraan dicht te draaien.

Nadat eerder al de crisisopvang voor probleemjongeren aan de Ootmarsumsestraat in Almelo de deuren moest sluiten, kwam daar ook nog eens een forse claim bovenop. De rechtbank Almelo heeft het zorgbedrijf intussen meermalen veroordeeld het zorggeld terug te betalen aan de gemeente Almelo. Daarbij gaat het om ruim 7,6 ton.

De gemeente heeft beslag laten leggen op meerdere privébezittingen van de zorgdirectrice.

Schadeclaims

Curator Weenink zegt de zorgdirectrice intussen kort te hebben gesproken: "Later deze week spreek ik haar uitgebreider." Weenink hoopt dan meer te horen over de achtergronden van het bankroet: "Maar intussen is me al wel bekend dat het bedrijf geen inkomsten meer had, terwijl er wel enkele vonnissen lagen voor het betalen van een schadevergoeding. Een faillissement ligt dan voor de hand."

De curator zegt nog geen inzicht te hebben in de totale schuldenlast: "Daarvoor is het nog te pril. Ik heb de stukken nog maar net binnen."

Aangifte zorgfraude

Overigens heeft de gemeente Almelo destijds tegen de directrice aangifte gedaan van zorgfraude, maar justitie besloot de onderneemster niet te vervolgen. De gemeente is tegen die beslissing in beroep gegaan via een zogenoemde artikel 12-procedure.