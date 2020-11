Actrice Aniek Stokkers: "Voorstellingen maken is een soort levensnoodzaak"

Ze is geboren - in 1988 - en getogen in Haaksbergen. Toen haar moeder haar als meisje eens een keer meenam naar een musical in Scheveningen dacht ze: "Wat is dit voor een wereld? Wat zijn dit voor een mensen! Hier moet ik meer van weten...". Ze probeerde haar ouders vanaf dat moment over te halen om zo vaak mogelijk naar het theater te gaan en zoveel mogelijk voorstellingen te zien. Overal en alle genres. Uiteindelijk blijkt vooral humor haar te trekken.

"Op het podium voel ik me energiek, het is fijn om in het moment te zitten, intens te voelen en dat te delen. Theater leert je over het leven, ik neem het mee naar huis en denk erover na." Aniek speelt vooral in jeugdtheatervoorstellingen.

Poppetje van Papier, Stichting De Grote Haay - Dennis de Groot, Christiaan Koetsier, Aniek Stokkers (Foto: Stichting De Grote Haay)

Naar Artez, Odeon én Gnaffel

Want waar ontwikkelde ze zich dan? We gaan naar Artez Hogeschool voor de Kunsten, waar ze haar opleiding deed en naar Odeon in Zwolle, waar ze haar eerste echte voorstellingen en premières beleefde. Voorstellingen van Theater Gnaffel: Joep, Het Bos Draaft Door, Ghandi, en Hoe Mieke Mom haar Maffe Moeder Vindt in een coproductie met Theatergroep WEI en voorstellingen van The Young Ones.

Bij Theater Gnaffel kreeg ze de kans om haar spel met poppen te ontwikkelen. "Ze is een natuurtalent", zegt specialist en geestelijk vader van acteren met poppen, Elout Hol. Hol is leider van jeugdtheatergroep Theater Gnaffel. Hij zag haar bij een voorstelling toen ze nog studeerde en bood haar de kans om stage te lopen bij Gnaffel. Daar ontmoette ze Mark Haayema (acteur, kinderboekenschrijver, regisseur) met wie ze sindsdien ook vele voorstellingen speelde en die het Poppetje van Papier maakte.

Poppetje van Papier

Het idee van Poppetje van Papier bestaat al een aantal jaren. Het is een voorstelling van Mark Haayema en De Grote Haay en speelde het afgelopen jaar in de theaters. Samen met Dennis de Groot en Christiaan Koetsier, en geregisseerd door Mark Haayema. Afgelopen zomer bereikten ze met een act van twee minuten de finale van Holland's Got Talent en werden lovend ontvangen.

Aniek's eerste film: De Beentjes van Sint-Hildegard.

Dit jaar was Aniek te zien in de bioscoopfilm De Beentjes van Sint Hildegard. Een Twents gesproken film naar een scenario van Herman Finkers en gemaakt door Johan Nijenhuis en Ingmar Menning, Nijenhuis & Co Film. Aniek speelt Ilse, de schoondochter van het stel Jan en Gedda, gespeeld door Finkers en Johanna ter Steege. Ze is de schoondochter die dolgraag een kindje wil en heel ver gaat om dat voor elkaar te krijgen. "Het was toeval" zegt Aniek, "Ik had nog niet eerder in een speelfilm gespeeld, maar ik werd gewezen op de audities en casting. Een Twentse film, dat is wat voor jou, zeiden ze. Het was geweldig."

De film is een succes in de Nederlandse bioscopen en draait nog steeds. Ondanks de coronacrisis hadden in september al ruim 700.000 bioscoopbezoekers De Beentjes van Sint-Hildegard gezien. Het is de best bezochte Nederlandse film van het jaar 2020 en de film werd genomineerd voor drie Gouden Kalveren: Beste film, Beste scenario en Beste montage.

met de Cast van De Beentjes van Sint Hildegard (Foto: Edwin Smulders)

