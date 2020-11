Haaksbergen minder diep in het rood dan verwacht

Haaksbergen schrijft over het jaar 2020 minder dieprode cijfers dan was verwacht. Dat blijkt uit de eindejaarsrapportage van de gemeente. Waar een tekort van 1,2 miljoen euro werd verwacht, is dat teruggebracht tot iets meer dan 3,5 ton.

Door meer grondverkopen, minder bijstandscliënten en meer geld van het Rijk is het tekort teruggebracht naar 352.000 euro. Deze eenmalige voordelen zorgen voor een sneller financieel herstel dan verwacht. Wethouder Louis Koopman van financiën waarschuwt wel dat het gaat om cijfers tot half oktober, want niemand kan voorspellen of over een paar maanden de wereld er nog hetzelfde uitziet als nu.

Coronavirus

Door het coronavirus werd door de gemeente 680.000 euro uitgegeven die niet op voorhand verwacht was. Via de Algemene Uitkering van het Rijk kreeg Haaksbergen een bijdrage van ruim 1 miljoen euro om dit te compenseren. Slechts een gedeelte van dit ontvangen bedrag is op dit moment gebruikt. Het college wil het restant van ruim 350.000 euro bewaren om eventuele toekomstige financiële tegenvallers door het virus op te kunnen vangen.

Eenmalige meevallers

Dit jaar werd meer bouwgrond verkocht dan verwacht. Met name de kavels tussen kantorencomplex Hassinkborgh en basisschool Los Hoes leverden de gemeente veel op. De grond stond in de boeken voor 100.000 euro, maar is verkocht voor 500.000 euro, wat meteen een voordeel oplevert van 400.000 euro.

De gemeente Haaksbergen had voor bijstandsuitkeringen een groter bedrag begroot dan uiteindelijk nodig bleek te zijn. Dit komt met name door een dalend aantal bijstandsgerechtigden. Dat levert een verwacht voordeel op van 382.000 euro.

Daarnaast wordt ruim 200.000 euro bespaard doordat sommige projecten door de gemeente on hold zijn gezet. Een hogere Algemene Uitkering van het Rijk hielp ook in positieve zin mee aan het minder rood kleuren van de cijfers.

Begroting 2021

Volgens Koopman helpen de meevallers, maar neemt dat niet weg dat ook de komende jaren inspanning geleverd moet worden voor financieel evenwicht. In de begroting voor 2021 die begin november door de gemeenteraad werd aangenomen is dat ook terug te zien: de hand moet stevig op de knip en er is geen geld om extra's uit te voeren, tenzij ze weinig of geen geld kosten.

De ozb voor woningen stijgt met 13 procent, voor niet-woningen is dat zelfs 22 procent. Een onvermijdelijke verhoging volgens Koopman. De begroting voor komend jaar is dan ook een beleidsarme begroting. Er is geen ruimte voor nieuwe plannen, dat kan pas weer als Haaksbergen financieel gezond is.