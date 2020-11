Karine Roldaan van de Theatermakerij maakt van kinderen echte acteurs

Als kind werd ze zelf aangestoken met het acteer- en theatervirus, in Villa van Heek of het vroeger genoemde Van Heekshuis met de Hooge Stoep. De plek waar decennialang allerlei creatieve lessen aan jong en oud werd gegeven door Concordia Kunst en Cultuur. "Een magische plek voor mij." We lopen het monumentale pand door en halen herinneringen op. Het Van Heekshuis, zoals het oorspronkelijk werd genoemd, is gebouwd rond 1803. Het staat pal achter de Grote Kerk op de -nu- Oude Markt, met aan de achterkant de serre die uitkijkt op de Klokkenplas en werd lang bewoond door de textielfabrikanten-familie Van Heek. Nu is de stadsvilla een restaurant.

Van Heekshuis achter de Grote kerk op de Oude Markt Enschede (Foto: cultureelerfgoedenschede.nl)

Van Heekshuis ofwel Villa van Heek, Oude Markt 26, Enschede (Foto: cultureelerfgoedenschede.nl)

Achterkant met serre van het Van Heekshuis, het huis met de Hooge Stoep, aan de Klokkenplas Enschede (Foto: cultureelerfgoedenschede.nl)

Die serre van de villa is ook echt een magische plek. Niet alleen de Van Heeks, velen hebben er sindsdien tijd in doorgebracht. Voor Karine Roldaan is het de plaats waar ze droomde en toekomstplannen verzon.

De Theatermakerij en regie

Karine Roldaan werd theaterdocent. Ze zette eerst een eigen theatergezelschap op en acteert nog wel, maar weet nu waar haar kracht ligt. De Theatermakerij, nu gevestigd op het oude Polaroidterrein in Enschede, kwam als het ware op haar pad en ze realiseerde zich direct dat dit is wat ze moet doen. Als regisseur voelt ze zich als een vis in het water. Daar zet ze al haar ervaring en eigen acteertalent in, omdat ze weet wat acteren kan betekenen voor jonge mensen.

Kindercasting en spelcoach op de set

Zo werken Karine Roldaan en Elisabeth Hesemans uit Enschede ook veel samen. Elisabeth Hesemans is filmregisseur van vooral Nederlandse kinderseries en films en is ook spelcoach. Je kunt haar werk zien in de aftermovie van Dolfje Weerwolfje. Een spelcoach haalt het beste uit een kind-acteur op de set en het podium. Karine castte bijvoorbeeld voor de film De Beentjes van St. Hildegard en coachte de kinderen bij de film De Luizenmoeder, die nog moet uitkomen. Elisabeth rondde net de nieuwe kinderserie Kabam! voor IJswater films af. Karine en Elisabeth casten dus beiden kinderen voor theater en film, zijn beiden spelcoach en regisseren samen soms ook. Ze hebben beiden een eigen visie op het werk en de manier waarop ieders eigen kracht samenkomt in het grotere geheel in een film.

Elisabeth Hesemans uit Enschede regisseert op de set (Foto: Susan Radder)

Karine Roldaan en Elisabeth Hesemans in overleg op de set van STERk, de prijswinnende film met de beste regie tijdens het 48 Hour CineKid Project - met Laurens ten Den (Foto: Theatermakerij Enschede)

STERk, de prijswinnende film van Elisabeth Hesemans en Karine Roldaan. Zondagmiddag óók te zien op TV Oost.

De Maakers, een samenwerking met de Nederlandse Reisopera

Samen met de Nederlandse Reisopera, ontwikkelde de Theatermakerij theatergroep de Maakers. Een groep waar Oost-Nederlands muziektheatertalent, acteurs, zangers en muzikanten van 15 tot 25 jaar een half jaar lang intensief werken aan een productie van de Nederlandse Reisopera. Het afgelopen jaar haalde de voorstelling het theaterpodium niet vanwege COVID-19 maatregelen. Maar dat weerhield de Maakers er niet van om een film te maken! Orfeo, Durf Jij Los Te Laten? Kijk de hele film hier. Komend jaar is dat Tristan en Isolde, Als Liefde Gevaarlijk Wordt. De audities worden eind november gehouden.

