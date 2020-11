Radioliefhebber uit Wijhe schrijft boek over jingles

Het is de verbindende factor voor een radiozender: een tune, of een jingle. Korte muziekjes waarin verteld of gezongen wordt, welke radiozender aanstaat. Het zorgt ervoor dat een zender of een programma herkenbaar is voor de luisteraar.

Oud-journalist van De Stentor, Jelle Boonsta uit Wijhe, is groot fan van radiotunes en -jingles en schreef er daarom zelfs een boek over.

Verslaggever Mark Bakker ging langs bij Jelle Boonstra

Boonstra is medeoprichter van het 'Genootschap radiojingles en -tunes'. Een archief opgebouwd van tunes en jingles die sinds 1945 op de Nederlandse radio te horen zijn en zijn geweest.

Dat is een flinke verzameling. "In uren denk ik tussen de zes en zevenduizend. We hebben dingen van Ferry Maat, Felix Meurders en Tom Mulder", zegt Boonstra.

Bart van Gogh

Het boek dat Boonstra schreef gaat over Bart van Gogh. Niet echt een bekende naam, maar wel een bekende stem. Hij maakte veel jingles, maar sprak er ook veel in. Jarenlang was hij de 'zenderstem' van SkyRadio.

Zet hem maar harder? Dat kun je toch niet maken Jelle Boonstra over een jingle gemaakt door Bart van Gogh

"TopFormat, het bedrijf dat de meeste jingles maakt in Nederland, vroeg aan mij: 'Wil jij niet met al jouw belangstelling voor jingles iets over Bart schrijven?' Bart was de man die de meeste jingles maakte. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa." Daar had Boonstra wel oren naar.

Hunebedden en middeleeuwen

"Het is heel erg leuk om zo'n boek te schrijven", vervolgt Boonstra zijn verhaal. "Over de hunebedden en Delft in de middeleeuwen zijn al vele boeken geschreven. Over jingles en vormgeving nog nooit. En het was heel erg leuk om niet alleen Bart te portretteren, maar ook die componisten, zangers en mensen van de studio's. Ze vormden met elkaar een subcultuur."

"Ze zijn nooit en te nimmer een keer genoemd. Laat mij de gene zijn die dat een keer doet".

AVRO

Boonstra vertelt een anekdote over Van Gogh. "Een van de jingles van Bart die het nieuws haalde was voor de AVRO." Het ging om een jingle voor de zogenaamde 'AVRO-maandag' op het toenmalige Hilversum 3, nu 3FM.

In de jingle was te horen: zet hem maar harder. "Er is een stichting geluidshinder die zei: 'dat kun je toch niet maken? Veel mensen ergeren zich kapot aan dat radiogeluid.'"

Het protest had effect. "AVRO ging door de knieën", zegt Boonstra. Het woord 'harder' werd eruit geknipt.