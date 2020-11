Kamper carbidschutters willen geen kopieergedrag: "Doe het niet"

De vraag naar carbid is explosief gestegen. Dat komt door het vuurwerkverbod dat aanstaande jaarwisseling van kracht is. In Kampen, dé carbidhoofdstad van Nederland, merkt het schuttersgilde dat ook. Zij hebben één duidelijke boodschap: "Doe het niet als je er geen verstand van hebt".

Het melkbusschieten wordt in Kampen van generatie op generatie doorgegeven. Het knallen in de Kamper straten rond oud en nieuw is een échte traditie.

"Wij zijn benaderd door iemand uit Rotterdam", vertelt Richard Bottenberg, voorzitter van het gilde. "Maar we hebben hem op het hart gedrukt het niet te doen."

O.A.F. uit Olst is naar eigen zeggen de grootste carbidgroothandel van Nederland. Zij zijn net als voorgaande jaren uitverkocht. Wel krijgen zij meer telefoontjes binnen. "Maar wij zijn door de voorraad heen en krijgen dit jaar ook niets meer", laat de telefoniste weten.

Generatie op generatie

Dat klinkt vreemd: een traditie waarvan je vindt dat die moet blijven bestaan afraden bij een ander. Toch ligt dat volgens de voorzitter iets genuanceerder. "Als je er geen verstand van hebt, kunnen er ernstige dingen gebeuren. Doe het dan niet."

De sociale controle is hier groot Richard Bottenberg, Schuttersgilde Kampen

"Het gaat hier van generatie op generatie en de sociale controle is hier groot. Er is hier wel eens een agent geweest die niet met het melkbusschieten is opgegroeid en per ongeluk in de lijn van het schot liep. Omstanders hebben hem in de nek gegrepen", zo beschrijft Richard de sociale betrokkenheid die volgens hem kenmerkend is voor het volksfeest.

"Het gaat al bijna een halve eeuw goed, zonder noemenswaardige incidenten. Het resultaat van optimale burgerparticipatie."

Geen kopieergedrag

Is Kampen dan hét voorbeeld voor de rest van Nederland? Richard: "Nee, wij willen absoluut niet het voorbeeld zijn. Wat hier kan, kan op de Coolsingel wel levensgevaarlijk zijn."

Volgens hem werken ze in Kampen als een team, waarin iedereen zijn rol en taken kent en waar nodig elkaar aanspreekt. "Je moet ons niet kopiëren, wij wijzen iedereen op de BOCK-campagne. Die steunen wij dan ook."

Dat is een preventiecampagne die als doel heeft om schutters veilig te laten knallen. Daarbij is het onder meer de bedoeling dat ze niet de traditionele melkbusdeksels gebruiken, maar ballen en oordoppen dragen.

Zo ging het er vier jaar geleden aan toe bij het carbidschieten in Kampen:

Korte lijntjes

Dit jaar heeft de gemeente 53 locaties aangewezen waar met melkbussen mag worden geschoten. "Wij hebben als vereniging al drie jaar intensief contact met de gemeente, veiligheidsregio, burgers en politie. Daardoor hebben we onderhand korte lijntjes om alles goed te regelen", legt de voorzitter uit.

Hoe aanstaande jaarwisseling het carbidschieten in goede 'coronabanen' wordt geleid, is nog niet helemaal duidelijk. "We zijn met de burgemeester, veiligheidsregio en politie in overleg hoe we dit goed kunnen regelen. Het blijft spannend. We hebben nog een paar weken om alles zo goed mogelijk te organiseren en te communiceren. Want veiligheid moet steeds voorop staan. Zowel voor schutters als de kijkers."