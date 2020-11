Raalte is om: N35 krijgt viaduct over N348, tunnel te duur

Kruispunt Bos is nu een gelijkvloerse kruising met verkeerslichten, straks gaat de N35 over de N348 heen. (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

De aanpak van Kruispunt Bos bij Raalte is een forse stap dichterbij. Na provincie en Rijkswaterstaat kiest nu ook de gemeente Raalte definitief voor een viaduct over de N348. De gemeente wilde aanvankelijk een ondertunneling, maar die blijkt veel te duur.

door Pepijn van den Brink

Er lagen vijf ontwerpvarianten voor om het knooppunt bij Raalte aan te pakken. De provincie Overijssel en Rijkswaterstaat waren al langer voor een viaduct over de N348. Nu de neuzen dezelfde kant op staan, lijkt na jaren van praten de weg vrij voor uitvoering van de plannen.

Raalte had lange tijd een voorkeur voor het ontwerp met een honderden meters lange tunnelbak voor de N35. Dat stuitte op praktische bezwaren. Zo zou een tunnel verhoogde verkeersonveiligheid bij werkzaamheden met zich mee brengen, en was vaker onderhoud nodig. "Ook bleek het risico op grondwater in de tunnelbak heel reëel", zegt wethouder Wout Wagenmans.

De tunnelvariant was bovendien veel duurder, blijkt nu ook uit extra onderzoek dat Raalte op verzoek van de gemeenteraad liet uitvoeren. Volgens onderzoeksbureau Arcadis zouden de plannen bij een minimale uitvoering van de tunnel 71 miljoen euro kosten. Dat is veel meer dan het budget van 50 miljoen dat is afgesproken met de provincie en Rijkswaterstaat. Achter de schermen heeft Raalte intussen wel gewoon doorgewerkt aan de viaduct-variant.

Spoortunnel

Onderdeel van de plannen is dat verkeer van en naar Deventer in de toekomst niet meer over de spoorwegovergang hoeft. Er komt een tunnel onder het spoor. Verkeer wordt met hulp van rotondes en opritten de N35 op- en af geleid.

De plannen kosten in totaal zo'n 50 miljoen euro. "Dat is nog steeds het uitgangspunt", zegt Wagenmans. Raalte draagt daar 4,5 miljoen aan bij.

Verbreding N35

Bij de plannen voor kruispunt Bos wordt rekening gehouden met een mogelijke verbreding van de N35. "Een no-regret-maatregel", zegt Wagenmans. Het viaduct wordt weliswaar uitgevoerd met één rijstrook per rijrichting, het viaduct is breed genoeg voor 2x2 rijstroken. Een besluit over de verbreding wordt nog deze maand verwacht.

De aanpak van Kruispunt Bos zou eigenlijk in 2022 klaar zijn, dat wordt nu op zijn vroegst eind 2023. Wethouder Wagenmans kon niet zeggen wanneer precies.