Buurtbewoners reageren op aanhouding vermeende Syrische terrorist in Rijssen: "De schrik zit wel in je benen"

De inval in een woning in Rijssen. (Foto: News United / Bert Kamp)

Rijssen praat vandaag toch nog wel even na over de arrestatie van een inwoner gisteren. Een speciale politie-eenheid deed een inval in een woning in de Karel Doormanstraat, waar een vermeende Syrische terrorist met zijn gezin zou wonen. Een 44-jarige man is aangehouden. Hij wordt er van verdacht dat hij een kopstuk is van de terroristische groepering Ahrar al Sham.

In de Karel Doormanstraat is het gezin niet bekend bij bewoners. "Nou, niet echt kennen", zegt een buurtbewoonster. "Een keer hallo. Prima, je zag er niks aan vanaf de buitenkant."

Spektakel

"Je verwacht het niet hier", zegt een andere vrouw die in de straat woont. "Blijkbaar kan het overal, het was wel even schrikken." Vooral het hele spektakel er omheen maakte indruk, zegt de vrouw doelend op de speciale politie-eenheid die gisteren zomaar ineens in de straat stond. De vrouw had nooit contact met het gezin. "Nooit, die vrouw heb ik een keer in de tuin gezien en dat dochtertje ook, maar ik heb ze nooit gesproken verder."

Op zichzelf

Weer een andere vrouw weet te vertellen dat het gezin nog niet zo lang in de Karel Doormanstraat woonde. "Ze waren echt wel op zichzelf."

Ze is vooral verbaasd over wat zich gisteren in Rijssen heeft afgespeeld. "Dat verwacht je niet, je hoort wel dat het in Amsterdam gebeurt of in Rotterdam, maar je verwacht niet dat het bij jou zelf in de straat gebeurt, zulke dingen.

Ze kwam zelf net aan fietsen op het moment dat het arrestatieteam in de straat was. "De schrik zit wel in je benen."