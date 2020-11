De balans tussen coronabestrijding en feestdagen blijft moeilijk in IJsselland

"Wat we willen is dat we de bestrijding van de pandemie en het in stand houden van de traditie samen kunnen laten vallen." Dat zei de directeur en operationeel leider van de Veiligheidsregio IJsselland, Arjan Mengerink, vandaag na het wekelijkse overleg met onder meer de elf burgemeesters in die regio.

Het overleg ging vooral over de viering van oud en nieuw en het bijbehorende carbidschieten. De uitspraak van Mengerink maakt duidelijk hoe lastig deze jaarwisseling voor de bestuurders gaat worden.

De veiligheidsregio wil graag dat de elf gemeenten met oud en nieuw gaan samenwerken, wat betreft het carbidschieten. "Overal is er andere juridisch regelgeving. Dat maakt het moeilijk om allemaal hetzelfde te doen", zegt Mengerink. "Het zit nu nog in de fase van inventariseren . Of het gaat lukken is ook nog maar de vraag."

Dilemma

De vraag is hoeveel de veiligheidsregio dit jaar toestaat met het carbidschieten. "Het is de balans zoeken", zegt de operationeel leider. "We zijn een pandemie aan het bestrijden, dat is de ene kant. We willen niet dat dat de jongeren (die vaak carbidschieten) ziek worden. Maar aan de andere kant willen we de mensen de ruimte geven om wat te doen."

Naast een samenwerking tussen de gemeenten, gaan ook acht veiligheidsregio's, waarin er fanatiek wordt carbidgeschoten, met elkaar samenwerken. Ook IJsselland doet daar aan mee. Over alle samenwerkingsverbanden wordt de komende weken meer duidelijk, zo verzekert operationeel leider Mengerink.