Aantal WW-uitkeringen in Overijssel daalt opnieuw

In Overijssel is het aantal WW-uitkeringen in de maand oktober opnieuw gedaald. Volgens het UWV zijn er met name in de ICT, de techniek en de zorg kansen op werk.

Het UWV deelt Overijssel op in de regio's Twente en Zwolle.

Eind oktober verstrekte het instituut 9.098 WW-uitkeringen in Twente. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 3,0 procent (-277 uitkeringen). Een verklaring hiervoor is de relatief sterke aanwezigheid van de zorg in Twente. Vanuit deze sector daalden de WW-uitkeringen.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen wel hoger. De stijging in Twente is 13,3 procent, oftewel 1.070 uitkeringen. Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar (+19,2 procent).

Zwolle

In de Regio Zwolle verstrekt het UWV eind oktober 6.867 WW-uitkeringen. In vergelijking met een maand eerder is dat een daling van 2,6 procent, oftewel 183 uitkeringen minder. De oorzaak hiervan zit hem in de sectoren zorg en vervoer & logistiek. Ook bij uitzendbedrijven is een duidelijke afname te zien, bijvoorbeeld bij productiemedewerkers.

Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen ook in Zwolle wel hoger. De stijging is hier 8,3 procent, oftewel 529 uitkeringen.

Landelijk

De regio's Zwolle en Twente scoren beter dan het landelijke gemiddelde. Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk.