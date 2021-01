Hoe Enschede al tien jaar lang worstelt met plannen voor nieuwe moskee: "In Almelo lukt het wel"

En weer ging er een dikke streep door de bouw van de nieuwe moskee in Enschede. Een meerderheid van de gemeenteraad wees het bestemmingsplan voor de bouw vorige maand af; zij vonden dat er over de verkeers- en parkeerdruk nog onvoldoende duidelijk is. Eerder werd de gemeente al meerdere keren teruggefloten door de Raad van State, die onder meer kritiek had op de verkeersafhandeling rondom de nieuw te bouwen moskee.

We lopen al tien jaar op tegen de gemeente Enschede Achmet Kemaloglu, moskeebestuur Enschede

Frustraties bij moskeebestuur

Het Enschedese college moet nu opnieuw terug naar de tekentafel, tot frustratie van het moskeebestuur in de stad. "Onze huidige twee locaties in Enschede voldoen niet meer", zegt Achmet Kemaloglu van de Selimiye Moskee. "We zitten hier middenin een woonwijk, waar de wijk last van ons heeft. We lopen al tien jaar op tegen de gemeente Enschede. Er zijn zoveel struikelblokken en er worden ons zoveel drempels opgeworpen."

Dat in vier jaar tijd 126.000 euro aan gemeenschapsgeld is besteed aan de moskeeplannen, zegt Kemaloglu te verbazen. "Ik schrik daar absoluut van. Maar goed, de gemeente moet de oplossing vinden voor de bouw. Het ligt niet bij ons, het ligt echt bij de gemeente. Als wij toestemming krijgen, kunnen we heel snel beginnen met bouwen."

Bekijk in de video hoe de moskeeplannen eruit zien:

Almelo, 'de moskeestad'

Hoe anders is de situatie in Almelo: daar wordt momenteel een nieuwe moskee gebouwd, zonder grote problemen en zonder groot protest. "Almelo is een tolerante stad, Almelo is een moskeestad", zegt Sengün Türkeri van het Almelose moskeebestuur.

Waarom de nieuwbouwplannen in Enschede maar niet willen vlotten, zegt Türkeri niet te weten. "Ik kan niet over Enschede praten. Maar Almelo, daar ben ik trots op. Hier loopt alles gelukkig soepel. Maar dat is ook te danken aan beide partijen: onze gemeente is een heel goede gemeente, waar wij constant mee in contact zijn. We kunnen elkaar op elk moment bereiken."

Almelo is een tolerante stad, Almelo is een moskeestad Sengun Turkeri, moskeebestuur in Almelo

Moslimgemeenschap geïntegreerd

Ook in Hengelo wordt er niet stilgezeten: daar wordt de bestaande moskee momenteel verbouwd. Voor het moskeebestuur in Enschede is het een hard gelag. "Het doet ons zeer", zegt Achmet Kemaloglu van de Selimiye Moskee. "Na tien jaar hard werken is alles van tafel afgeveegd. Wij hadden echt onze hoop gevestigd op de gemeente Enschede. En nu wordt ineens alles afgeschoten."

Dat Almelo meer dan Enschede een moskeestad is, waar de moslimgemeenschap beter is geïntegreerd, ontkent Kemaloglu. "De eerste generatie had veel moeite met integreren. Maar ik ben van de tweede generatie en als je mijn kinderen ziet, dan gaat de integratie zo hard. Je kunt echt niet meer zeggen dat daar een belemmering in zit."

De nieuwe moskee, onder de naam Turks Cultureel Centrum, wordt volgens de huidige plannen gebouwd op de hoek van de Kuipersdijk met de Wethouder Beversstraat in Enschede-Zuid. Het nieuwe gebedshuis biedt ruimte aan ruim zeshonderd moskeegangers. Daarnaast komt er in het onderkomen horeca en een winkel. De nieuwe moskee moet de twee bestaande gebedshuizen in de stad vervangen.

Kostenplaatje verdedigen

De Enschedese wethouder Niels van den Berg zegt de frustraties van het moskeebestuur te snappen. "Voor 99,9 procent lag hier een goed onderbouwd verkeerskundig onderzoek. Maar het is een besluit van de gemeenteraad geweest en dat heb ik te respecteren."

Over het kostenplaatje van 126.000 euro in vier jaar tijd, zegt de wethouder: "Dat is veel geld, dat klopt. Maar bij elke grondexploitatie, bij iedere ontwikkeling, worden er kosten aan de voorkant gemaakt. Dat is ook wat hier gebeurd is en wat prima valt uit te leggen."

Hoeveel geld de moskeeplannen de gemeente Enschede de afgelopen tien jaar in totaal hebben gekost, is vooralsnog niet duidelijk.