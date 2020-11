Ruim 50 procent meer boetes voor bellen en appen achter het stuur

Het aantal boetes voor appen en bellen in het verkeer is fors gestegen. In Overijssel was vorig jaar sprake van een stijging van 56% ten opzichte van een jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers van het CJIB. In onze provincie werden vorig jaar 6.275 boetes uitgedeeld voor telefoongebruik achter het stuur. In 2018 waren dat er 'slechts' 4.028.

De boetes voor deze verkeersovertreding in Overijssel waren opgeteld goed voor ruim 1,3 miljoen euro, tegenover zo'n 900.000 euro een jaar eerder.

Fietsend appen

De forse stijging is voor een deel te verklaren doordat telefoongebruik op de fiets vanaf 1 juli 2019 niet meer mag. Toch blijft er ook zonder deze fietsboetes nog een behoorlijke stijging te zien.

Als je op je tweewieler gepakt wordt met een telefoon in je hand, kost je dat 95 euro.

Deventer en Zwolle koploper

In Overijssel spant Deventer de kroon als het gaat om boetes voor het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Liefst 1.065 bestuurders gingen in deze gemeente op de bon. Zwolle volgt op de voet met 1.052 bekeuringen.

In Tubbergen werden bestuurders het minst betrapt op appen en bellen achter het stuur. Slechts 17 boetes werden daar voor deze overtreding uitgedeeld. Ook de gemeente Olst-Wijhe doet het met 25 bekeuringen beter dan gemiddeld.

Landelijke cijfers

De stijging in Overijssel komt overeen met de landelijke trend. In heel Nederland steeg het aantal boetes voor appen en bellen achter het stuur van ruim 80.000 naar zo'n 121.000, een toename van 51 procent.

Vooral in Noord-Brabant, Flevoland en Zuid-Holland werden fors meer boetes uitgedeeld. In Drenthe en Friesland steeg het aantal boetes voor telefoongebruik in het verkeer het minst snel. Overijssel staat in de middenmoot.

Slimme camera's

Het aanpakken van afleiding in het verkeer is volgens de politie 'een topprioriteit'. Sinds deze week worden ook slimme camera's ingezet om appende bestuurders te betrappen.