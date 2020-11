Hengelose binnenstadondernemers blijven meebetalen aan evenementen: "Heel blij mee"

Ondernemers in de binnenstad van Hengelo blijven geld steken in evenementen in de stad. 83 procent van de ondernemers die een stem heeft uitgebracht, is voor het voortzetten van de BIZ (Bedrijven Investeringszone). Daarmee lijken evenementen als de Nacht van Hengelo, de Sinterklaasintocht, maar ook de jaarlijkse ijsbaan en sfeerverlichting 'gered'.

Bijna alle evenementen in de Hengelose binnenstad worden deels betaald door ondernemers in het centrum. Maar dat de ondernemers ook de komende jaren blijven meebetalen, was niet vanzelfsprekend. Lang niet iedereen zat te springen om bij te lappen. "Lokale ondernemers trekken de portemonnee wel, maar de grote jongens betalen gewoon niet", zei een van de ondernemers.

Van de BIZ worden diverse evenementen betaald, zoals de Nacht van Hengelo, Amusing, de Sinterklaasintocht, een modespektakel en de jaarlijkse ijsbaan. Al die evenementen dreigden op losse schroeven te komen staan, als een meerderheid van de ondernemers niet meer mee zou willen betalen.

Belangrijk signaal

Uiteindelijk bleek 83 procent van de ondernemers die een stem heeft uitgebracht, voor het voortzetten van de BIZ. In totaal stemde een kleine 60 procent van de ondernemers.

Wethouder binnenstad, Gerard Gerrits, is blij met de uitslag: "De ondernemers geven hiermee een heel belangrijk signaal af. Wij zijn in de binnenstad op de goede weg. Deze uitslag, midden in de coronacrisis, geeft veel vertrouwen. Daarom ben ik ontzettend blij dat we samen met ondernemers in een BIZ blijven werken aan een levendige en aantrekkelijke binnenstad."