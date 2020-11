80-jarige Trees Poodt trapt nog wekelijks 150 kilometer bij fietsclub Haaksbergen

Soms wordt ze wel eens gekscherend Sjees Trees genoemd. Want skiën of hard fietsen, Trees Poodt uit Haaksbergen doet het nog allemaal. Morgen wordt ze 80 jaar. Of ze het dan rustiger aan gaat doen? "Nee, eigenlijk niet."

Trees fietst nog twee keer in de week met de Haaksbergse Tour- en Fietsclub (HTFC). "De ene keer is het 60 kilometer, de andere keer 80. Soms fiets ik ook wel drie keer in de week zo'n afstand", vertelt Trees. "Wel altijd even uitrusten onderweg, met koffie en appelgebak erbij."

"Fit blijven"

"Blijven volhouden", is haar geheim. "Want als je een paar weken overslaat, dan lukt het niet zo goed meer. Ik moet het echt elke week doen, om te zorgen dat ik bijblijf. Tussendoor wandel ik ook veel, zodat ik me fit blijf voelen."

Waar de meeste fietsers van haar leeftijd alleen nog trappen op een e-bike, komt een fiets met trapondersteuning er bij Trees voorlopig niet in. Het gemiddelde tempo van haar fietstochten is ook nog behoorlijk hoog. "Het seizoen beginnen we tussen de 25 en 27 kilometer per uur. Aan het eind is dat tussen de 27 en 30. Soms is het wel een beetje zwaar, maar als ik heb gefietst wil ik naderhand ook kunnen voelen dat ik wat gedaan heb."

"Niet zielig als ik niet mee mee kan"

Aan stoppen met hard fietsen denkt Trees voorlopig niet. "Als anderen uit mijn groep zich aan mijn tempo ergeren, dan heb ik het liefst dat ze mij dat rechtuit zeggen. Ze moeten niet denken dat het zielig is als ik niet meer mee kan. Want dat is helemaal niet zielig, dan ga ik alleen of met een vriendin fietsen."

"Als ik merk dat ik niet meer mee kan komen, ga ik wel een stapje terug doen, maar voorlopig is dan niet nodig", vindt Trees. "Zolang ik het nog leuk vind, blijf ik het doen."